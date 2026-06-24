Consiliul de Pace al lui Trump pentru Gaza va fi convocat din nou în Cipru

Președintele american Donald Trump. În plan secund, Consiliul pentru Pace (Board of Peace). Sursa foto: Agerpres

Președintele SUA, Donald Trump, convoacă pe 30 iunie Consiliul pentru Pace privind Gaza într-o reuniune în Cipru, unde urmează să fie discutată „ajustarea strategiei” și relansarea planului de reconstrucție.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a decis convocarea Consiliului pentru Pace privind Gaza, într-o reuniune programată pe 30 iunie la un resort din Cipru, unde discuțiile vor viza „ajustarea strategiei”, potrivit unui oficial citat de POLITICO și familiarizat cu dosarul.

Doi oficiali europeni de rang înalt, implicați în organizarea evenimentului și care au vorbit sub protecția anonimatului, au confirmat că întâlnirea va avea loc săptămâna viitoare pe insula mediteraneană și se va desfășura pe parcursul a două sau trei zile. Obiectivul principal este o „resetare”, în contextul în care „războiul din Iran a schimbat complet atenția în ultimele luni”, a precizat unul dintre aceștia.

Cine participă la întâlnire

La discuții sunt așteptați reprezentanți ai Comitetului Național pentru Administrarea Gazei, structură formată din tehnocrați palestinieni care ar urma să înlocuiască Hamas în administrarea Fâșiei Gaza, precum și membri ai biroului lui Nikolay Mladenov, fost diplomat bulgar desemnat de Trump ca reprezentant special pentru Gaza, potrivit acelorași surse.

Cipru, stat aliniat poziției Uniunii Europene, va participa la reuniune în calitate de observator. „Cipru nu este co-organizator al evenimentului, iar reuniunea nu are loc la nivel politic. Ciprul a fost ales de comitetul executiv”, a explicat unul dintre oficiali.

Consiliul pentru Pace, creat de Trump și coordonat de la Washington, are ca misiune supervizarea reconstrucției și administrării Fâșiei Gaza. Prima reuniune a avut loc în februarie, însă progresele au fost limitate, pe fondul dificultăților de finanțare, al problemelor logistice și al întrebărilor privind legitimitatea internațională și juridică a structurii.

Situația din Fâșia Gaza

Între timp, situația din Fâșia Gaza rămâne destul de stabilă, dar cu episoade extrem de grave. Într-un atac recent, forțele israeliene au ucis șase persoane, printre care doi copii și un cameraman Al Jazeera.

Conflictul a început pe 7 octombrie 2023, când Hamas a atacat Israelul, ucigând aproximativ 1.200 de persoane pe teritoriul israelian, majoritatea civili, și luând 251 de ostatici. Ulterior, ofensiva militară israeliană în Gaza a provocat zeci de mii de victime palestiniene, în majoritate civili, a dus la strămutarea a 90% din populația Fâșiei și la distrugeri extinse. Acordul de încetare a focului mediat de Trump în octombrie 2025 a dus la eliberarea ultimilor 20 de ostatici israelieni, conform POLITICO.

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