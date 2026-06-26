Conservatori vs. progresiști. Chirieac, „șocat“ de ce i-a povestit Georgiana Teodorescu (ECR): Mi se pare de neacceptat!

Europarlamentara Georgiana Teodorescu, membră ECR / Foto: Crișan Andreescu

Georgiana Teodorescu a povestit despre un caz din Norvegia în care copiii unei grădinițe au participat la o paradă LGBT.

Europarlamentara Georgiana Teodorescu, membră ECR, a vorbit despre diferențele dintre conservatorism și progresism și a prezentat un exemplu privind participarea unor copii din Norvegia la o paradă LGBT.

Întrebat dacă se consideră conservator sau progresist în raport cu această situație, analistul politic Bogdan Chirieac a răspuns că este șocat de decizia de a implica niște copii de 3-4 ani în orice tip de manifestare cu caracter politic.

„Conservatorism versus progresism. Astăzi vorbim fundamental de conservatori, vorbim de suveraniști și vorbim de progresiști”, a spus Bogdan Chirieac.

„O să dau un exemplu pe care l-am văzut recent pe rețeaua X. Era o filmare din Norvegia. O grădiniță a scos toți copiii din grădiniță pe stradă să participe la Pride Parade. Erau toți copiii de grădiniță, copii de 3-4 ani, care se alăturaseră Pride Parade, fiind îmbrăcăți cu însemnele specifice, cu stegulețe, cu tot ce trebuie ca să ia parte la Pride Parade.

Sunteți conservator sau progresist față de ce v-am spus acum?”, a întrebat Georgiana Teodorescu.

„Sunt șocat de ce îmi spuneți. Nu e vorba că e Pride Parade. E vorba că să scoți copii de 3-4 ani la orice manifestare politică - că sunt conservatori, că sunt suveraniști - mi se pare de neacceptat”, a spus Bogdan Chirieac.

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„Băiețelul meu se crede Napoleon. Ar trebui să-l lăsăm să conducă Franța?”

Georgiana Teodorescu a explicat că, în viziunea conservatoare, copiii nu ar trebui să fie expuși la influențe ideologice sau subiecte legate de identitatea sexuală la vârste fragede, iar educația ar trebui să fie neutră și adaptată vârstei.

„Conservatorii consideră că nu trebuie să existe niciun fel de manipulare ideologică asupra copiilor și că orice individ de la orice vârstă - de când se naște și până ajunge să fie major - trebuie lăsat să se dezvolte natural, fără să fie în niciun fel influențat ideologic, fără a i se impune sau a fi școlarizat în direcția asta LGBTIQ+.

Dacă el, la vârsta maturității, adult fiind, se decide să meargă spre o altă orientare, este problema lui. Este cetățean adult, major, vaccinat. Vreau să spun că nu trebuie statul să intervină în această chestiune. Dar în momentul în care iei un copil de 3 ani, îl duci la Pride Parade și îi explici că este foarte frumos că în fața lui doi bărbați sunt îmbrăcăți în latex, unul în pisicuță, unul în câine, merg în patru labe și se sărută pe stradă, și îi spui unui copil de trei ani că așa e bine și e frumos, e în regulă?

Sau în momentul în care vrei să-i bagi un manual de educație sexuală de la clasa I și să-i vorbești unui copil de grădiniță sau de clasa I despre masturbare timpurie și despre faptul că este normal să se sărute doi bărbați, să se țină de mână doi bărbați sau că este în regulă dacă tu te crezi astăzi pisicuță, să fii tratat ca o pisicuță, și mâine dacă te crezi leopard, să fii tratat ca un leopard și tot așa...

Băiețelul meu se crede Napoleon. Ar trebui să-l lăsăm să conducă Franța? Să-l ducem în Franța și să spună de mâine că el este Napoleon și conduce Franța?”, a spus Georgiana Teodorescu la DC News.

„Sunt excese. Pendulul s-a dus prea mult în partea asta. Adică educație sexuală în școli e nevoie să faci, dar nu la acest nivel, nu în sens ideologic și nu la o vârstă atât de fragedă, că zăpăcești de cap copilașii”, a spus Bogdan Chirieac la DC News.

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