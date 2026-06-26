Risc major pentru fermierii români: Georgiana Teodorescu (ECR) avertizează asupra plafonării subvențiilor UE la 100.000 de euro

Foto: Crişan Andreescu / DC NEWS

Subvenţiile pentru fermierii români ar putea fi plafonate la 100.000 de euro în noul buget al Uniunii Europene. Anunţul a fost făcut de Georgiana Teodorescu, europarlamentar AUR.

Ce înseamnă, mai concret, asta? Indiferent de suprafaţa deţinută, fermierii români ar putea primi maximum 100.000 euro subvenţie de la Uniunea Europeană.

"Acum, mai nou, se vorbeşte şi se reîncălzeşte această ciorbă mincinoasă, care apare de fiecare dată când se discută MMF-ul UE, adică noul buget al UE, anume problema plafonării subvenţiilor", a declarat Georgiana Teodorescu.

Întrebată de Bogdan Chirieac ce se va întâmpla cu subvenţiile fermierilor români, Georgiana Teodorescu a spus că "se doreşte plafonarea subvenţiei pentru fermieri la maximum 100.000 euro per fermă, indiferent de mărimea fermei. Or, la noi plata subvenţiei e la hectar. Şi atunci dacă ai o suprafaţă mai mare, primeşti mai mulţi bani. Pentru a argumenta această chestiune, se scoate povestea veche, care s-a scos şi la negocierea vechiului buget UE, cu prinţii arabi care administrează nişte suprafeţe arabile mari în România şi care primesc bani foarte mulţi de la UE. E un singur caz, vorbim de Insula Mare a Brăilei.

CITEŞTE ŞI UE acordă 56 milioane euro ajutor de urgență pentru fermierii din România și alte țări

De ce s-a ajuns ca nişte străini, indiferent de ţara unde sunt, să administreze Insula Mare a Brăilei şi nu o administrează nişte români, asta e o întrebare care trebuie adresată celor care ne conduc în România.

Dar ce pot spune eu este că dincolo de faptul că în acel caz particular într-adevăr nişte bani europeni se încasează de persoane din ţări din afara UE, în rest avem foarte multe ferme în România care s-au format prin asocieri, alipiri de terenuri. Avem zone unde terenurile se pot alipi şi unde se pot face suprafeţe foarte mari. În aceste situaţii, sunt mulţi fermieri români care încasează sume mari. În momentul în care pui o plafonare la maximum 100.000 euro... sunt fermieri care poate încasează 1 milion de euro la suprafaţa pe care o gestionează şi vrei să le scazi la 100.000 euro? În condiţiile în care nici convergenţa externă nu e făcută, deci ei oricum primesc mai puţini bani decât fermieri din Franţa sau Italia. Să le mai pui şi plafonarea asta... ce faci cu 100.000 euro pentru exploataţie?".

Aceeaşi sumă va fi valabilă şi pentru Franţa sau Italia?

Georgiana Teodorescu a explicat de ce, deşi aceleaşi sume vor fi valabile pentru fermierii din toată Uniunea Europeană, cei români vor fi mai afectaţi.

"Noi avem suprafeţe foarte mari. E un specific al ţărilor fost-comuniste. În schimb, în alte ţări, precum, Italia, Franţa, Germania, nu au ferme atât de mari. Deci nu îi va afecta la fel. Şi atunci un fermier micuţ, cu o fermă mică, pentru că în Franţa, Italia, sunt astfel de ferme, va avea de câştigat. Dar pe cel care are fermă mare îl afectează. Şi nici nu merge despărţită exploataţia. Pentru că figurează toate terenurile înregistrate undeva şi se vede că le-ai avut tu. Dacă faci 10 firme şi dai la fiecare firmă câte o bucăţică din teren se va vedea. E fraudă la fonduri europene şi nu poţi. Odată ce te-ai înregistrat cu toată exploataţia, aia este. E a ta, tu o exploatezi!

Regulamentul european e foarte strict şi verificările sunt foarte dure. Suntem români, căutăm să facem o românească, dar nu merge. Singurul lucru care trebuie făcut este să ne opunem acestei plafonări", a mai declarat europarlamentarul.

CITEŞTE ŞI Acordul UE-SUA schimbă regulile jocului. Ce câștigă și ce pierde România

Europarlamentari români susţin plafonarea

"Am fost foarte surprinsă să văd că există europarlamentari români care susţin plafonarea subvenţiei. Din alte grupuri politice. Noi suntem din ECR, conservatori, nu susţinem, ne opunem plafonării. Alţii zic că ar fi bune. Nu ştiu pentru cine. Pentru români, din punctul nostru de vedere, nu ar fi", a mai punctat Georgiana Teodorescu.

Reclamă politică Deputat european Georgiana Teodorescu, membru al Parlamentului European pentru Grupul ECR

Această declarație politică se referă la activitatea sa în Parlamentul European.

Mai multe informații: AICI