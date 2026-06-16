Acordul UE-SUA schimbă regulile jocului. Ce câștigă și ce pierde România

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Ce câștigă și ce pierde România după acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, care a fost aprobat marți, 16 iunie 2026, de Parlamentul European?

Parlamentul European a aprobat marți, cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri, legislația pentru implementarea acordului comercial al Uniunii Europene cu Statele Unite ale Americii.

Acordul va avea efecte inclusiv asupra României, care exportă peste ocean componentele auto, anvelope, rulmenți și circuitele electrice, și va fi taxată cu maxim 15%, în timp ce fermierii români se vor confrunta cu o concurență puternică din cauza infuziei preferențiale de produse agroalimentare din SUA, precum carnea de porc, soia sau lactatele, produse ce pot avea prețuri mai reduse.

În acest sens, profesorul Nicolae Moroianu explică, într-un interviu acordat DC News, că „existența unui acord face lucrurile predictibile în comparație cu tot ceea ce însemnau discuțiile acestea în trecut, când conducerea de la Casa Albă venea și zicea că aplică, de exemplu, 30% pentru mașinile din Germania“.

„Problema noastră este legată de ceea ce înseamnă piața auto din Europa, pentru că România exportă destul de puține mașini de la Renault și Ford în SUA și mai degrabă exportă componente de mașini germane ce se fabrică în România: anvelope, cablaje, volane, oglinzi retrovizoare, arcuri etc.

Avem câteva firme bune care fac multe din componentele de la grupurile mari germane care exportă (n.r. în SUA). Cred că un tarif standard stabilit și agreat este mai bun decât o variantă de genul: „Stați așa că acum vă taxăm 30%!“, după care nu știm ce se întâmplă. Eu cred că ceva predictibil este mai bun decât ceva negociat“, a explicat profesorul Nicolae Moroianu de la ASE.

Ce produse din SUA ar putea afecta producătorii români?

În privința produselor agricole din Statele Unite care ar putea intra pe piața Uniunii Europene, cadrul universitar a amintit de filtrele pe care blocul comunitar le pune pesticidelor și produselor modificate genetic.

„Cred că trebuie să vedem care marfă din SUA poate să vină. Noi avem niște bariere din punct de vedere al calității produselor din cauza cărora unele din produsele de peste ocean nu pot fi comercializate în Europa. Mă refer la produse modificate genetic și produse la care se folosesc pesticide.

Cred că am putea fi afectați la produsele prelucrate, fiindcă nu cred că va dori nimeni să aducă porumb ieftin din SUA în România. Problema va fi dacă o să avem o concurență foarte mare la carne de porc, de vită“, a punctat profesorul de la Academia de Studii Economice (ASE).

Prof. Nicolae Moroianu (ASE): Neptun Deep, o șansă pentru fermierii români

Nu în ultimul rând, Nicolae Moroianu a amintit de situația grea prin care trec fermierii români ca urmare a faptului că prețul la gaze a crescut extrem de mult după începerea războiului din Ucraina.

„Fermierii noștri încă nu reușesc să facă față la concurența europenilor. În estul României sunt patru-cinci fermieri mari care au probleme, unii dintre ei chiar listați la bursă pentru că prețul la cereale este oarecum mai mic decât înainte de începrerea războiului din Ucraina, iar prețul la inputuri a crescut foarte mult.

Prețul la motorină a crescut, prețul la gaze a crescut, iar România nu mai produce îngrășăminte și acestea au ajuns și de trei ori mai scumpe. Știu fermieri care au însămânțat, dar nu au fertilizat fiindcă nu aveau bani.

E foarte bine că avem gazele de la Neptun Deep, iar dacă Transgaz cumpără și rezolvă problema cu Azomureș astfel încât să facem acolo îngrășăminte, va fi ceva bun pentru întreaga economie a României, fiindcă una e să vinzi gaz brut și alta e să vinzi produs prelucrat“, a mai spus, pentru DC News, profesorul Nicolae Moroianu de la Academia de Studii Economice (ASE).

Mai jos, un interviu cu Nicolae Moroianu, la DC News, din 4 mai 2026.