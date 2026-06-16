Parlamentul European a adoptat acordul comercial semnat de Donald Trump și Ursula von der Leyen: Efectele asupra României

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Parlamentul European a aprobat marți legislația pentru implementarea acordului comercial al UE cu Statele Unite.

Europarlamentarii au votat cu 440 de voturi pentru, 151 împotrivă și 50 de abțineri, pentru a aproba modificările legislației privind eliminarea tarifelor pentru bunurile industriale americane și unele produse agricole și au consfințit astfel partea UE a acordului încheiat în iulie anul trecut la complexul de golf al președintelui Donald Trump din Turnberry, Scoția, scrie Politico.

Washingtonul a fost de acord să plafoneze tarifele pentru majoritatea exporturilor UE la 15% și să reducă taxele pentru mașinile europene. Aceste modificări au intrat în vigoare toamna trecută.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat rezultatul votului.

„Un acord este un acord, iar UE își îndeplinește partea”, a scris ea într-o postare pe rețelele de socializare.

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Trump a fost aproape să majoreze taxele vamale pentru produse din UE

Adoptarea acordului în actele UE a durat mai mult, deoarece europarlamentarul Bernd Lange a cerut garanții suplimentare după ce Trump a amenințat în ianuarie că va anexa Groenlanda și ulterior a amenințat Spania cu un embargou comercial pentru că s-a opus atacurilor aeriene americane asupra Iranului.

Într-un compromis la care s-a ajuns luna trecută, s-a convenit că Parlamentul poate solicita Comisiei să suspende acordul dacă Washingtonul nu reușește să reducă taxele vamale pentru produsele din oțel și aluminiu până la sfârșitul anului 2026. Concesiile tarifare ale UE vor expira, de asemenea, la sfârșitul anului 2029, după ce Donald Trump nu va mai fi președinte al SUA.

Amânarea a pus la încercare răbdarea Washingtonului, până în punctul în care președintele SUA a amenințat la începutul lunii mai că va majora din nou taxele vamale dacă instituțiile UE nu ajung la un acord până la 4 iulie.

Consiliul UE, care reprezintă guvernele Uniunii Europene, urmează să aprobe textele pe 26 iunie, înainte ca acestea să fie publicate oficial în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și să intre în vigoare.

Efectele acordului asupra României

Uniunea Europeană va elimina integral taxele vamale de import aplicate produselor industriale care provin din SUA, iar Statele Unite vor aplica un plafon de 15% pentru majoritatea produselor din UE, inclusiv mașini, semiconductori și produse farmaceutice. UE va aplica, de asemenea, un acces preferențial pentru produse agricole și alimentare americane, precum fructele cu coajă lemnoasă, produsele lactate, carnea de porc și de bizon, soia, fructe și legume proaspete sau procesate.

România, care exportă peste ocean componentele auto, anvelopele, rulmenți și circuitele electrice, va fi taxată cu maxim 15%, în timp ce fermierii români se vor confrunta cu o concurență puternică din cauza infuziei preferențiale de produse agroalimentare din SUA, precum carnea de porc, soia sau lactatele, produse ce pot avea prețuri mai reduse.