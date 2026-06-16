Tentativă de asasinat cu drone și lunetiști asupra lui Donald Trump, dejucată de FBI

Donald Trump, președintele SUA. Sursa foto: Agerpres

O "potenţială ameninţare" vizând aniversarea lui Donald Trump a fost dejucată de FBI.

O "potenţială ameninţare" la adresa sărbătorii zilei de naştere a lui Donald Trump de duminică la Casa Albă şi a spectacolului de arte marţiale mixte organizat cu această ocazie a fost dejucată de poliţia federală americană, a declarat marţi şeful FBI, citat de AFP și Agepres.

"Mai multe persoane sunt acum în arest, iar atacurile presupuse planificate au fost oprite brusc", a declarat Kash Patel pentru X, adăugând că acest complot implica persoane aflate în afara zonei Washington.

Responsabilul a lăudat "intervenţia rapidă a FBI-ului, a partenerilor (săi) şi a Departamentului de Justiţie într-o operaţiune multi-statală" şi a promis că "va continua să informeze publicul în limitele legii".

Presupusul plan implica utilizarea de drone cu explozibil pentru a lovi clădirile din apropierea evenimentului, a forța o evacuare în masă și a direcționa mulțimile către o echipă de lunetiști pre-organizată, au declarat oficialii.

Se presupune că un „al doilea val” a fost planificat pentru a lua cu asalt poarta Casei Albe, potrivit oficialilor.

FBI a aflat pentru prima dată despre amenințare pe 10 iunie și a colaborat cu partenerii pentru a asigura o cauză probabilă pentru o arestare la Cincinnati, unde un suspect a fost reținut, mai scrie Fox News.

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Arte marțiale mixte la ziua lui Donald Trump, pe peluza Casei Albe

Preşedintele şi-a sărbătorit duminică cea de-a 80-a aniversare transformând peluza din faţa Casei Albe într-o arenă pentru sportivii de MMA, într-un spectacol cu o puternică tentă politică.

"Decorul a fost de neegalat! (...) Una dintre cele mai palpitante zile din istoria legendarei noastre Case Albe!", a declarat el luni pe reţeaua sa de socializare Truth.

Peste 4.000 de invitaşi aleşi cu grijă erau aşezaţi în jurul cuştii, inclusiv Mark Zuckerberg, CEO al Meta, şi David Ellison, şeful Paramount şi aliat al lui Donald Trump, a cărui reţea deţinea drepturile exclusive de difuzare.

Aproximativ 100.000 de spectatori s-au adunat într-un parc alăturat pentru a urmări luptele pe un ecran gigantic şi pentru a asculta omagiile aduse preşedintelui de către unii dintre câştigătorii luptelor.

Spectacolul, estimat la 60 de milioane de dolari de presa americană, a stârnit controverse, unii denunţând cheltuielile extravagante într-un context afectat de războiul din Iran, deşi Casa Albă a promis că UFC, federaţia MMA, a achitat nota de plată.

Alţii au descris un amestec dubios de genuri între un astfel de spectacol şi simbolul sacru al democraţiei americane.