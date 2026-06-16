Macron și Zelenski, surprinși în timp ce plănuiau cum să se comporte cu Donald Trump la G7 / video viral

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Emmanuel Macron și Volodimir Zelenski au fost surprinși de camerele de filmat în timp ce plănuiau cum să se comporte cu Trump

La sosirea sa la Évian-les-Bains la summitul liderilor G7, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron au fost surprinși în timp ce plănuiau cum să se comporte cu președintele american Donald Trump, scrie Politico.

După ce l-a îmbrățișat, Macron, care găzduiește întâlnirea, a fost surprins de microfonul unei camere de filmat cum îl întreba pe Zelenski dacă are o întâlnire bilaterală cu Trump în timp ce se plimbau pe aleile de la Hôtel Royal. Răspunsul lui Zelenski nu s-a auzit.

Emmanuel Macron l-a încurajat pe omologul său să rămână mai mult timp în Franța, la care Zelenski a răspuns că „trebuie să meargă la Bruxelles pe 18”, data unui summit al Consiliului European axat pe aderarea Ucrainei la UE.

Cei doi lideri au discutat, de asemenea, despre o sesiune G7 dedicată Ucrainei, la care l-a inclus și Trump.

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Donald Trump, primit pe covorul roși de șeful de protocol de la Palatul Elysée

Primirea călduroasă a lui Zelenski contrastează puternic cu cea acordată lui Trump, luni. În loc de o primire planificată din partea lui Macron pe covorul roșu, Trump a fost întâmpinat de șeful protocolului de la Palatul Elysée.

Instituția prezidențială franceză a refuzat să comenteze, dar, potrivit unei persoane apropiate președintelui, Macron se afla la acea vreme într-o discuție bilaterală cu președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva.

Macron și soția sa, Brigitte, l-au întâmpinat pe Trump la sosirea sa la reuniune, marți.

Schimbul de discuții dintre Macron și Zelenski nu a dezvăluit niciun secret, dar este încă un exemplu al modului în care liderii europeni își coordonează și își gestionează cu atenție relațiile cu Trump, în special când vine vorba de Ucraina.

După ce Trump a părăsit mai repede sesiunea G7 de anul trecut din Canada pentru a gestiona tensiunile dintre Iran și Israel, presiunea este asupra lui Macron pentru a-l menține pe președintele SUA implicat, astfel încât să nu se retragă din nou înainte de încheierea negocierilor. În acest scop, președintele francez l-a invitat pe Trump la cină miercuri seara la Palatul Versailles, pentru a sărbători cea de-a 250-a aniversare a Statelor Unite.

Cu toate acestea, unii oficiali europeni sunt îngrijorați că, după ce a încheiat un acord cu Iranul, Trump ar putea încerca să preia din nou controlul asupra discuțiilor de pace din Ucraina.