Trump avertizat de CIA: Iranul nu cedează ușor în programul nuclear

Președintele Donald Trump / Sursa foto: Agerpres

Directorul CIA, John Ratcliffe, l-a avertizat pe preşedintele american Donald Trump şi pe alţi înalţi oficiali din administraţia sa cu privire la îndoielile sale cu privire la disponibilitatea Iranului de a face...

Directorul CIA, John Ratcliffe, l-a avertizat pe preşedintele american Donald Trump şi pe alţi înalţi oficiali din administraţia sa cu privire la îndoielile sale cu privire la disponibilitatea Iranului de a face concesiile în chestiuni nucleare pe care Statele Unite le solicită într-un acord final, a relatat Axios, informează marţi EFE.

Potrivit Axios, care citează trei surse familiarizate cu discuţiile, Ratcliffe nu este singurul sceptic din echipa lui Trump.

În conversaţii private, atât secretarul de stat Marco Rubio, cât şi secretarul apărării Pete Hegseth şi-au exprimat îngrijorarea şi au ridicat semne de întrebare cu privire la memorandumul de înţelegere (MOU) anunţat duminică, în timp ce vicepreşedintele JD Vance şi trimişii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi-au exprimat sprijinul pentru acest memorandum.

Trump şi echipa sa au analizat informaţiile adunate de mai multe agenţii de intelligence

Axios a informat că, înainte de anunţul acordului de duminică, au avut loc mai multe întâlniri la nivel înalt între Trump şi consilierii săi cu privire la document.

În timpul acestor întâlniri, Trump şi echipa sa au analizat informaţiile adunate de mai multe agenţii care au arătat că modul în care oficialii iranieni au discutat acordul între ei nu se potrivea cu ceea ce au comunicat mediatorilor şi Statelor Unite, potrivit a două surse.

Ratcliffe şi Rubio au declarat că, pe baza acestor informaţii, se îndoiesc că iranienii ar fi de acord să ia măsurile pe care Statele Unite le cereau în domeniul nuclear, subliniază Axios.

"Informaţiile indică faptul că intenţiile Iranului nu se aliniază cu angajamentele sale asumate în temeiul acordului", a declarat una dintre surse pentru Axios.

Aspectele referitoare la temele nucleare ale memorandumului de înţelegere semnat duminică depind de ajungerea părţilor la un acord nuclear mai detaliat în următoarele 60 de zile.

Vance, Witkoff şi Kushner urmează să se întâlnească vineri cu preşedintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, şi cu ministrul de externe Abbas Araghchi, împreună cu mediatori din Pakistan şi Qatar, pentru a discuta această următoare fază.

Textul integral al acordului iniţial în 14 puncte nu a fost încă publicat

Textul integral al acordului iniţial în 14 puncte nu a fost încă publicat, dar o sursă familiarizată cu documentul a declarat pentru Axios că iranienii vor câştiga mai mult decât oferă.

Acordul este conceput pentru a prelungi încetarea focului şi a începe 60 de zile de negocieri, care pot fi prelungite de comun acord.

Conform sursei, memorandumul de înţelegere prevede că Statele Unite şi Iranul se angajează să "rezolve situaţia stocurilor de materiale îmbogăţite" şi să "discute problema îmbogăţirii viitoare şi alte aspecte convenite de comun acord legate de nevoile nucleare ale Iranului, pe baza unui cadru satisfăcător care va fi atins în acordul final".

Textul indică faptul că Iranul va menţine statu quo-ul programului său nuclear în timp ce negocierile continuă. La rândul său, Statele Unite nu vor impune noi sancţiuni şi nici nu vor desfăşura forţe suplimentare în regiune.

Dacă se ajunge la un acord nuclear final, Statele Unite îşi vor retrage forţele mobilizate în termen de 30 de zile şi vor ridica toate sancţiunile împotriva Iranului conform unui calendar convenit, conform descrierii textului furnizat Axios de către sursă, conform Agerpres.

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