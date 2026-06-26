Un apropiat cheie al lui Putin a murit. Cine a fost Serghei Ivanov / Video

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Fostul ministru rus al apărării Serghei Ivanov, un apropiat al preşedintelui Vladimir Putin şi considerat la un moment dat un posibil succesor al acestuia, a murit la vârsta de 73 de ani,

Un apropiat al preşedintelui Vladimir Putin, considerat la un moment dat un posibil succesor al acestuia, a murit la vârsta de 73 de ani, transmite vineri Reuters.

Serghei Ivanov, omul-cheie din grupul „siloviki” al lui Putin

Ivanov a fost un membru cheie al grupului cunoscut ca 'siloviki', oameni proveniţi din instituţiile de forţă, care, la fel ca Putin, au urcat în ierarhia statului şi au exercitat o influenţă considerabilă după ce Putin a preluat puterea la începutul mileniului.

Inițial, moartea sa a fost anunţată de o asociaţie de baschet, Liga Unită VTB, unde Ivanov era preşedinte de onoare, şi a fost confirmată apoi de Kremlin.

Mesajul lui Vladimir Putin

'Vladimir Putin a transmis cele mai sincere condoleanţe familiei şi prietenilor lui Serghei Ivanov la trecerea acestuia în nefiinţă', a informat Kremlinul într-un scurt comunicat vineri.

Ivanov a contribuit la configurarea aparatului de securitate post-sovietic al Rusiei şi a supervizat forţele armate în primii ani ai preşedinţiei lui Putin. Ivanov a fost ministru al apărării în timpul celui de-al doilea război cecen, lansat de Putin, cu scopul de a zdrobi o insurecţie separatistă din regiunea musulmană Cecenia, care încerca să se desprindă de Moscova după destrămarea Uniunii Sovietice în anul 1991.

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Ivanov, vorbitor fluent de limbă engleză, a fost un personaj combativ, ce se duela des cu jurnaliştii la Conferinţa de securitate de la Munchen. El s-a prezentat ca un pragmatic ce încerca să depăşească divizările din perioada Războiului Rece.

În acelaşi timp, Ivanov a avertizat des că interesele de securitate ale Rusiei erau subminate, în special de planurile de apărare antirachetă ale Statelor Unite ale Americii şi de erodarea acordurilor de control al armamentelor.

Ivanov a prezentat extinderea NATO ca o preocupare strategică pentru Moscova şi a insistat în repetate rânduri că securitatea în Europa ar trebui construită pe 'respect reciproc pentru preocupările şi interesele tuturor părţilor'.

Serghei Ivanov s-a născut la Leningrad ca și Putin

Născut ca şi Putin la Leningrad, acum Sankt-Petersburg, Ivanov a studiat limbi străine înainte de a fi recrutat de KGB, unde a lucrat cu viitorul preşedinte la începutul carierelor lor.

După ce s-a prăbușit URSS, Ivanov a urcat în ierarhia instituţiilor succesoare ale KGB, devenind director adjunct al FSB sub Putin.

În anul 2001 a fost numit ministru al apărării. A fost primul civil deţinător al acestui post în istoria modernă a Rusiei.

Influenţa lui Serghei Ivanov a crescut şi mai tare în 2005

Influenţa lui Serghei Ivanov a crescut şi mai mult în 2005, când a fost numit vicepremier, apoi prim-vicepremier în 2007, fapt care l-a plasat pentru scurt timp printre principalii potenţiali candidaţi la succesiunea lui Putin în funcţia de preşedinte, când acesta din urmă a trebuit să retragă după două mandate.

Putin l-a ales în cele din urmă ca succesor pe Dmitri Medvedev. Ianov a rămas vicepremier şi ulterior a servit ca şef al administraţiei prezidenţiale.

În anul 2016, Serghei Ivanov a fost înlocuit din funcţie şi numit trimis prezidenţial special pentru probleme de mediu şi transport, notează Agerpres.