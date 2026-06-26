Întâlnire de ultim moment între Vladimir Putin și omologul său belarus, Aleksandr Lukașenko

Președinții Belarusului și Rusiei, Aleksandr Lukaşenko (s) și Vladimir Putin (d). Sursa foto: Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său belarus Aleksandr Lukașenko se întâlnesc vineri, într-o discuție neanunțată anterior, care ar urma să se concentreze pe războiul din Ucraina, au anunțat administrațiile celor două țări.

Preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său belarus Aleksandr Lukaşenko se vor întâlni vineri, 26 iunie, au anunţat administraţiile lor, pentru discuţii aşteptate să se axeze pe războiul din Ucraina, transmite Reuters și citat de Agerpres.

Întâlnirea acestor doi lideri care sunt aliaţi, neanunţată anterior, survine pe fondul tensiunilor crescânde dintre Belarus şi Ucraina, în timp ce preşedintele acesteia din urmă, Volodimir Zelenski, susţine că Putin încearcă să-l determine pe Lukaşenko să-şi intensifice sprijinul pentru Rusia în războiul ruso-ucrainean, ceea ce Moscova şi Minskul neagă fiecare.

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Aleksandr Lukașenko: Nu vrem război

Lukaşenko a anunţat joi că s-a întâlnit cu reprezentanţi ai lui Zelenski la Minsk şi i-a avertizat ca Ucraina să nu încerce să atragă ţara sa în război. „Nu vrem război”, a insistat preşedintele belarus. Continuând mesajul într-un mod criptic, el a descris Ucraina drept o „monedă de schimb” într-un joc mai amplu.

„Dacă el (Zelenski n.r.) crede că ne poate vorbi aşa şi apoi să ne atragă în război, atunci trebuie să înţeleagă că natura războiului se va schimba radical”, a mai spus preşedintele belarus după discuţia cu reprezentanţii ucraineni.

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Belarusul s-a conformat la apelul lui Zelenski

Lukaşenko s-a referit astfel la o cerere ultimativă prin care Zelenski i-a cerut săptămâna trecută să dezactiveze staţiile de releu instalate în proximitatea frontierei belaruso-ucrainene şi folosite pentru ghidarea dronelor ruseşti în atacurile asupra Ucrainei, preşedintele ucrainean ameninţând că, în caz contrar, Kievul va acţiona singur pentru a neutraliza aceste instalaţii. Miercuri seară, Zelenski a declarat că aceste relee au fost dezactivate de către autorităţile de la Minsk.

Preşedintele Zelenski a susţinut repetat în ultimele luni că Moscova ar intenţiona să implice Minskul mai profund în războiul din Ucraina, după ce armata rusă a folosit teritoriul belarus pentru ofensiva asupra nordului Ucrainei la începutul invaziei lansate în 2022.

Reacţionând, tot joi, faţă de aceste afirmaţii, ministrul belarus al Apărării, Viktor Hrenin, a afirmat că există într-adevăr încercări de atragere a ţării sale în război, dar nu din partea Rusiei, ci din partea Occidentului care susţine Ucraina.

Rusia neagă că vrea să implice Belarusul în război

Rusia neagă şi ea că ar încerca să implice Belarusul în război şi a transmis, de asemenea, joi, că va sprijini această ţară aliată în conformitate cu acordurile bilaterale de securitate semnate.

Dar Ucraina este preocupată şi de cooperarea dintre Moscova şi Minsk la alte capitole decât cel militar, în special asistenţa energetică pe care Belarusul o oferă Rusiei în timp ce rafinăriile acesteia din urmă sunt atacate sistematic de dronele ucrainene, atacuri care au provocat o criză de combustibili în Rusia.

Astfel, în primele cinci luni ale acestui an transporturile feroviare de benzină de la rafinăriile din Belarus către Rusia au crescut de aproape 13 ori faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce transporturile de motorină din Belarus s-au triplat, potrivit surselor Reuters.

În cererea ultimativă adresată săptămâna trecută preşedintelui belarus, Zelenski i-a solicitat acestuia de asemenea să nu mai furnizeze combustibili Rusiei.

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