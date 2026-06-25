Rusia închide Consulatul României din Sankt Petersburg, ca reacție la măsurile luate de București

Imagine cu steagul Rusiei. Foto: Pixabay

Ministerul Afacerilor Externe confirmă că Rusia a decis închiderea Consulatului General al României din Sankt Petersburg și declararea persona non grata a șefului interimar al misiunii diplomatice, măsuri luate ca răspuns la decizia României de a închide Consulatul Rusiei din Constanța după incidentul de la Galați.

Rusia a decis să închidă Consulatul General al României din Sankt Petersburg și l-a declarat persona non grata pe șeful interimar al misiunii diplomatice, a confirmat, joi, Ministerul Afacerilor Externe.

Rusia reacționează după închiderea consulatului său de la Constanța

Măsura reprezintă o reacție la decizia României de a închide Consulatul General al Federației Ruse din Constanța după incidentul provocat de prăbușirea dronei rusești la Galați, mai susțin oficialii români.

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că ambasadorul României în Federația Rusă a fost convocat în după-amiaza zilei de 25 iunie 2026 la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse. În cadrul întrevederii partea rusă a notificat cu privire la declararea persona non grata a gerantului interimar al Consulatului General al României la Sankt-Petersburg, respectiv referitor la decizia părții ruse de retragere a consimțământului pentru înființarea postului consular respectiv”, se arată în comunicatul de presă transmis de MAE.

Decizia României după cel mai grav incident cu dronă

România a decis declararea persona non grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și a dispus închiderea Consulatului General al Federației Ruse din acest oraș, după incidentul din municipiul Galați de la finalul lunii mai, când o dronă a căzut și a explodat pe un bloc din centrul orașului.

Incidentul înregistrat la Galați nu a fost singular. De la începutul războiului Rusiei în Ucraina la 24 februarie 2022, multiple drone și fragmente de drone au căzut pe teritoriul țării noastre. Cel mai recent incident a avut loc la începutul lunii iunie, când o dronă maritimă a fost descoperită în zona Portului Constanța, la aproximativ o săptămână după incidentul din Galați.