DCNews Stiri Răspunsul Rusiei la închiderea Consulatului de la Constanța
Data publicării: 29 Mai 2026

Răspunsul Rusiei la închiderea Consulatului de la Constanța
Autor: Alexandra Firescu

drona galati Momentul exploziei/ Dronă căzută în Galați/ foto Facebook
Urmărește-ne pe Google News

Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti a reacționat la închiderea Consulatului din Constanța, ca urmare a dronei rusești care a explodat pe un bloc din Galați.

Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti a informat vineri că, în cadrul discuţiei avute la Ministerul român al Afacerilor Externe, ambasadorul Vladimir Lipaev, convocat în contextul prăbuşirii dronei la Galaţi, a adus la cunoştinţa părţii române faptul că decizia privind Consulatul General al Rusiei de la Constanţa ”va fi urmată de măsuri de răspuns”. 

”Incidentul din Galați, sub nicio formă o acțiune ostilă”

Fără niciun temei, i s-a comunicat decizia de declarare persona non grata a consulului rus la Constanţa şi de închidere a Consulatului General al Federaţiei Ruse. (...) Ambasadorul a subliniat că incidentul din Galaţi nu poate fi interpretat nici măcar aproximativ drept o acţiune ostilă a Rusiei împotriva României, iar orice alte afirmaţii care provoacă alimentarea isteriei anti-ruse în spaţiul politic şi mediatic local nu pot fi considerate decât propagandă manipulatoare, menită să complice şi mai mult relaţiile ruso-române, deja complexe. Părţii române i s-a adus la cunoştinţă faptul că decizia sa privind Consulatul General al Rusiei la Constanţa va fi urmată de măsuri de răspuns”, se arată într-un comunicat transmis de Biroul de presă al Ambasadei, postat pe pagina de Facebook a misiunii diplomatice la Bucureşti.

Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri că "Rusia nu a ameninţat niciodată şi nu ameninţă statele europene", după ce acestea au acuzat Moscova că este responsabilă pentru prăbuşirea unei drone peste un bloc de locuinţe din Galaţi, transmite AFP.

Anterior, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat pentru TASS că măsurile de răspuns ale Rusiei la închiderea Consulatului General al Federaţiei Ruse în România şi la declararea consulului general Andrei Kosilin drept persona non grata nu vor întârzia să apară.

