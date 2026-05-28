DCNews Stiri Dronă găsită într-o localitate din Maramureș. Zona, izolată de autorități
Data publicării: 28 Mai 2026

Dronă găsită într-o localitate din Maramureș. Zona, izolată de autorități
Autor: Iulia Horovei

imagine cu o drona Dronă. Foto: Pixabay / rol ilustrativ
O dronă fără încărcătură explozibilă a căzut, joi, în localitatea Băsești din județul Maramureș, în timp ce zona a fost securizată de autorități.

O dronă a fost găsită joi, 28 mai, în localitatea Băsești din județul Maramureș. Din primele informații, aceasta nu ar avea încărcătură explozivă.

Primarul comunei, Ioan Călăuz, a declarat că aripile aparatului ar avea circa trei metri, după estimările sale, potrivit vasiledale.ro.

Ancheta a fost preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în timp ce zona a fost securizată. Autoritățile continuă cercetările în acest caz pentru a stabili proveniența și circumstanțele în care aceasta a ajuns pe teritoriul localității maramureșene.

Multiple drone utilizate în războiul Rusiei în Ucraina au ajuns pe teritoriul țării noastre, cel mai grav incident având loc la finalul lunii aprilie, când o dronă cu explozibil a căzut într-o gospodărie dintr-un cartier din municipiul Galați. Autoritățile au preluat și transportat aparatul în zona lacului Brateș din oraș, într-o zonă sigură, unde a fost distrus în condiții controlate.

