Robert Cazanciuc: Lupta împotriva drogurilor trebuie privită ca o cetate

"În fața acestui fenomen, o singură instituție sau o singură lege nu va fi niciodată de ajuns. Așa cum am arătat în repetate rânduri și cu diverse ocazii, pentru siguranța comunităților noastre, lupta împotriva drogurilor, de exemplu, trebuie privită ca o cetate.

Într-o cetate, legile aspre, controalele și pedepsele severe pentru traficanți reprezintă zidurile exterioare de apărare. Ele sunt absolut necesare pentru a ține pericolul la distanță și pentru a opri iresponsabilitatea celor care pun vieți în pericol. Însă o cetate nu poate rezista pe termen lung doar prin ziduri de piatră dacă interiorul ei este vulnerabil", a ținut să precizeze Senatorul Robert Cazanciuc.

"Cel mai bun zid de protecție pentru societate este educația. Adevărata rezistență a cetății noastre se construiește în interior, prin informare reală, prin campanii eficiente, prin dialog deschis în școli și prin suport emoțional în familii. Tinerii noștri nu au nevoie doar de interdicții; au nevoie de alternative, de centre specializate de sprijin și de o comunitate care nu îi stigmatizează, ci îi salvează înainte de a fi prea târziu.

Dependența nu este o simplă alegere greșită, ci un strigăt de ajutor într-o lume plină de presiuni. Haideți, așadar, să fim noi arhitecții acestei cetăți. Să întărim barierele legale împotriva celor care îi vulnerabilizează pe copii, dar mai ales, să clădim din educație și empatie cel mai puternic scut de protecție pentru tinerii din România", a precizat senatorul PSD, Robert Cazanciuc.