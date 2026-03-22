Prima sesiune de admitere la Academia Da Vinci: probe de gândire critică, interviuri motivaționale și exerciții de echipă

Academia Da Vinci din România și-a deschis oficial porțile, într-un moment care poate redefini modul în care sunt pregătiți copiii pentru viitor. Prima sesiune de admitere a avut loc în acest week-end, marcând debutul unei inițiative educaționale care pune accent pe gândire liberă, curaj și adaptabilitate.

Zeci de candidați au trecut printr-un proces de selecție diferit de tot ceea ce oferă sistemul clasic: probe de gândire critică, interviuri motivaționale și exerciții de echipă, toate concepute pentru a descoperi potențialul real al fiecărui copil.

Academia Da Vinci propune un model educațional centrat pe dezvoltarea abilităților esențiale pentru lumea de mâine: comunicare, leadership, creativitate și capacitatea de a lua decizii într-un context imprevizibil. „Educația de astăzi trebuie să formeze oameni care știu să gândească, nu doar să reproducă”, a spus Bogdan Gheorghiu, Directorul Bibliotecii Naționale a României. „Un copil care își descoperă vocea devine un adult care poate schimba lumea”, arată Adrian Găzdaru, actor și regizor, fost director al Teatrului Excelsior. „Comunicarea este cheia oricărui succes. Dacă înveți de mic să te exprimi clar și autentic, ai deja un avantaj uriaș”, spune actrița Ana Monica Vîlcu, specialistă în comunicare publică.

Proiectul este susținut de un parteneriat solid între instituții educaționale, culturale și companii relevante: Universitatea Ecologică din București, Biblioteca Națională a României, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, editura LITERA, Mastercard și Phoenicia Hotels. Interesul ridicat pentru admitere confirmă nevoia tot mai mare a părinților și elevilor pentru alternative educaționale care depășesc modelul tradițional.

„Trebuie să pregătim copiii pentru un viitor pe care, din păcate, nu îl cunoaștem. De aceea, îi învățăm cum să gândească, nu ce să gândească” a spus Bogdan Ionescu, Director Educațional al Academiei.

„Fiecare copil are un potențial extraordinar. Rolul nostru este să-l descoperim, să-l creștem și să-l pregătim să construiască lumea de mâine”, a concluzionat Lavinia Șandru, președinta Academiei Da Vinci.

Academia Da Vinci nu este doar o instituție. Este începutul unei schimbări reale în educație.