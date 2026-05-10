„Dezinfectați dozele de suc!” ISTERIE după alerta de hantavirus! Medicii demontează teoria virală cu băuturile din supermarket

Este isterie pe TikTok odată cu hantavirusul! Acum o săptămână, cuvântul „hantavirus” era complet necunoscut pentru majoritatea oamenilor. Sosirea vasului de croazieră MV Hondius, la bordul căruia s-a produs un focar al acestei boli ce a provocat trei decese, a pus pe toată lumea în alertă. Pe de o parte, din cauza amintirii încă proaspete a pandemiei, pe de altă parte, din cauza necunoașterii unui virus care, în țări precum Argentina, de unde a plecat vasul de croazieră, este de ani buni un vechi cunoscut și care, în ultimii ani, a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de infectări.



Și de aici până la o adevărată nebunie n-a mai fost decât un pas. Mai mulți internauți s-au filmat pe TikTok în timp ce își dezinfectează dozele de suc pe care le-au cumpărat de la supermarket.

„În depozite umblă șobolani! Aveți grijă! Dezinfectați tot ce luați! Nu beți înainte de a dezinfecta dozele de suc”, spun unii oameni de pe TikTok care au un singur scop: Doar să-și crească contul.

Medicii atrag însă atenția că multe dintre informațiile distribuite în mediul online sunt exagerate și pot crea panică inutilă.

Prof. dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș, a spus, pentru DC News, că infectarea apare prin inhalarea aerosolilor contaminați, adică particule foarte fine.

La fel, Adrian Marinescu, manager al Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, a zis, pentru DC News, că în primul rând, rozătoarea trebuie să fie infectată. Nu orice șobolan transmite virusul. Apoi, pentru infectare este nevoie, teoretic, de inhalarea unor aerosoli contaminați și într-o cantitate suficient de mare.

Și mai simplu zis, infectarea cu hantavirus nu se produce simplu, doar pentru că cineva a atins o doză de suc sau un produs din supermarket. Riscul este asociat mai degrabă unor medii precum depozite închise, hale, spații neventilate sau zone în care există infestări serioase cu rozătoare și acumulări de urină, salivă ori fecale uscate care pot deveni aerosoli.

Riscul ar putea exista pentru angajați din depozite, manipulanți sau persoane care lucrează constant în astfel de spații, nu pentru omul care vine la supermarket, pune mâna pe o doză de suc și o ia acasă. Simpla atingere a unui ambalaj nu reprezintă automat un pericol.

În ceea ce privește tulpina Andes, cea suspectată în cazul focarului de pe vasul MV Hondius, transmiterea între oameni este posibilă, dar doar prin contact foarte apropiat și prelungit, cum ar fi între membri ai aceleiași familii sau persoane care locuiesc împreună.

În România au existat, de-a lungul timpului, 15 cazuri de hantavirus. Majoritatea cazurilor sunt asociate cu zone împădurite sau contact direct cu medii frecventate de rozătoare.

„Nu este un virus pe care îl iei ușor”, spun medicii contactați de DC News, care avertizează că panica de pe TikTok nu are legătură cu realitatea medicală.

