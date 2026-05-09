Femeia internată în Alicante, care a intrat în contact cu una dintre persoanele decedate din cauza hantavirusului, a primit rezultatul
Data publicării: 09 Mai 2026

Autor: Ioana Dinu

VIRUS / SURSA FOTO: Fotografie de la Edward Jenner: https://www.pexels.com/ro-ro/fotografie/concept-celula-celular-infectie-4031871/

Femeia internată în Alicante, care a intrat în contact cu una dintre persoanele decedate din cauza hantavirusului, a avut rezultat negativ la primul test PCR.

Femeia în vârstă de 32 de ani, aflată în izolare la Spitalul San Juan din Alicante după ce a fost contact al unei femei decedate din cauza hantavirusului, a avut rezultat negativ la primul test PCR efectuat.

Conform protocolului stabilit, este prevăzut ca acesteia să i se efectueze un al doilea test diagnostic după 24 de ore.

Dacă și al doilea test PCR va fi negativ, pacienta va fi considerată contact și va fi transferată la Spitalul Central al Apărării Gomez Ulla din Madrid pentru a petrece acolo perioada de carantină. Dacă, dimpotrivă, rezultatul va fi pozitiv, aceasta va fi transferată la Unitatea de Izolare și Tratament de Nivel Înalt (UATAN) a Spitalului La Fe din Valencia.

Acest caz a fost primul contact identificat vineri de autoritățile spaniole în cazul unei persoane suspecte de hantavirus, după ce a călătorit cu avionul în care fusese evacuată o femeie olandeză care se afla la bordul navei de croazieră MV Hondius și care ulterior a murit.

Femeia, în vârstă de 32 de ani și rezidentă în Playa de San Juan din Alicante, se află într-o stare stabilă. Prezintă simptome respiratorii ușoare, în principal tuse, fără apariția unor simptome noi.

După primirea unei alerte prin Sistemul European de Alertă, Direcția Generală de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății regional a contactat-o vineri pe femeie, în coordonare cu Ministerul Sănătății din Spania. Ulterior, aceasta a fost transportată de la domiciliu la spital cu o ambulanță echipată cu mecanismele de siguranță necesare pentru astfel de cazuri.

După sosirea la spital, femeia a fost dusă într-o cameră specială. S-a menținut izolarea într-o capsulă cu presiune negativă și a fost transportată pe un circuit separat și securizat față de ceilalți pacienți și angajați.

Pe lângă acest caz, mai există un alt contact monitorizat în Spania: O femeie de 45 de ani din Barcelona, care este asimptomatică și internată la Spitalul Clinic, în așteptarea rezultatelor testelor care îi sunt efectuate.

Al treilea contact identificat de autoritățile sanitare spaniole este o cetățeană din Africa de Sud care, la fel ca celelalte două persoane monitorizate în Spania, a călătorit cu avionul în care se afla persoana decedată și ulterior a petrecut o săptămână în Barcelona. Această femeie, care s-a întors deja în țara sa, este asimptomatică.

Ministerul Sănătății nu exclude apariția altor contacte.

