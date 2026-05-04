UMF "Carol Davila", lider al universităţilor de medicină și locul 2 în metarankingul universitar 2025

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti se clasează pe locul al doilea la nivel naţional între cele 34 de instituţii de învăţământ superior incluse în cea mai recentă ediţie a metarankingului universitar, clasament oficial publicat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării pe baza datelor aferente anului 2025.

Lider între universitățile de medicină din România

Potrivit unui comunicat remis luni Agerpres, UMF "Carol Davila" din Bucureşti se află pe prima poziţie între universităţile de profil din România, într-un context competiţional caracterizat de standarde academice tot mai ridicate. Această clasare vine în continuarea rezultatelor "remarcabile" obţinute recent, în contextul în care ediţia 2026 a clasamentului internaţional SCImago Institutions Rankings a plasat universitatea pe prima poziţie între toate cele 52 de universităţi şi organizaţii de cercetare din România, se arată în comunicatul UMF.

Citește și: Spitalul de Nefrologie „Dr. Carol Davila”, transformat: Secții modernizate complet

"Prezenta poziţionare confirmă efortul susţinut al întregii comunităţi academice şi medicale a universităţii noastre de a menţine standarde înalte în educaţie şi cercetare, reflectând totodată o direcţie strategică solidă, orientată spre performanţă, internaţionalizare şi inovaţie, pe care o vom continua prin investiţii constante în dezvoltarea resursei umane, cercetare de vârf şi formarea unor profesionişti capabili să răspundă provocărilor medicinei moderne, adresând, totodată, sincere mulţumiri tuturor celor care contribuie la această evoluţie şi la consolidarea prestigiului instituţiei", a declarat rectorul Viorel Jinga.

Ascensiune constantă în clasamente din 2020 până în 2025

Conform acestuia, parcursul instituţional reflectat în metaranking evidenţiază o evoluţie constant ascendentă a universităţii, de la poziţia a şasea în anul 2020, la poziţiile a cincea în anii 2021 şi 2022, a patra în anii 2023 şi 2024, până la clasarea pe locul al doilea în 2025, progres care "confirmă eficienţa strategiilor academice asumate şi angajamentul ferm pentru excelenţă în educaţie şi cercetare".

"Rezultatul obţinut de Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Carol Davila' din Bucureşti este cu atât mai semnificativ cu cât instituţia se numără printre cele trei universităţi din România care au depăşit pragul de 20.000 de puncte, alături de Universitatea Babeş-Bolyai şi Universitatea din Bucureşti, marcând astfel o evoluţie constantă şi solidă faţă de ediţiile anterioare", afirmă reprezentanţii instituţiei.

Metarankingul naţional, realizat pe baza prezenţei universităţilor româneşti în rankinguri internaţionale relevante, reprezintă un instrument esenţial pentru evaluarea performanţei academice şi pentru alocarea finanţării destinate cercetării. Ediţia curentă include 34 de universităţi, reflectând o dinamică ascendentă a mediului universitar românesc, se precizează în comunicat.