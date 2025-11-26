Spitalul de Nefrologie „Dr. Carol Davila”, transformat: Secții modernizate complet

Proiectul a fost finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), având ca obiectiv principal reducerea infecțiilor nosocomiale, una dintre cele mai importante direcții pentru creșterea siguranței pacienților din sistemul medical românesc.

Proiectul a vizat modernizarea și dotarea unor zone esențiale ale spitalului, investițiile fiind realizate exact în punctele cu cel mai mare impact clinic: modernizarea laboratorului de microbiologie, amenajarea zonelor dedicate prevenirii infecțiilor, modernizarea și dotarea corespunzătoare a blocului operator, aducerea secției ATI la standarde actuale și reabilitarea și dotarea completă a centrului de hemodializă.

Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, rectorul UMF Carol Davila, a scris pe Facebook:

„Un proiect de peste 15 milioane de lei finalizat cu succes prin PNRR la Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila” cu scopul de reducerea a infecțiilor nosocomiale — una dintre cele mai importante direcții pentru siguranța pacienților.



Prin PNRR s-a investit exact acolo unde contează cel mai mult pentru pacienți:



• Laborator de microbiologie modernizat

• Zone dedicate prevenirii infecțiilor

• Bloc operator modernizat și dotat corect

• ATI adus la standarde actuale

• Centrul de hemodializă reabilitat și dotat complet



Echipamentele noi și infrastructura modernă înseamnă diagnostic mai rapid, riscuri reduse, traseu medical mai clar și un sistem care își respectă pacienții.



Felicitari domnului Prof. dr. Victor Strâmbu și întregii echipe medicale. Felicitari si domnului Dr. Dragoș Garofil pentru implicarea permanentǎ în derularea acestui proiect!



Multumiri domnului ministru Alexandru Rogobete!”

