În perioada 24–25 noiembrie 2025, municipiul Cluj-Napoca a devenit epicentrul deciziilor strategice în sănătate, în cadrul unei importante reuniuni multidisciplinare: ”Dialogurile Sistemului de Sănătate”, care s-a axat pe tema bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare.

Evenimentul a reunit lideri naționali și internaționali din sănătate, cercetare, industrie, diplomație și domeniul politico-administrativ, cu scopul de a analiza și a genera soluții concrete despre transformarea sistemelor medicale.

Foto Andrei Itu - DC News / ”Dialogurile Sistemului de Sănătate”, la Cluj

Implementarea Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare (SNBCC 2025–2030)

Tema centrală a acestei prime ediții a evenimentului ”Dialogurile Sistemului de Sănătate” a fost implementarea Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare (SNBCC 2025–2030). Este cel mai amplu demers strategic național dedicat celor două principale cauze de mortalitate și dizabilitate în România.

Preşedintele Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNR) şi al Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroreabiltării (SSNN), prof. univ. dr. Dafin Mureşanu, a subliniat că Strategia Naţională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare şi Cerebrovasculare este una dintre cele mai importante realizări după decembrie 1989.

Una dintre cele mai importante realizări după decembrie 1989

"Acordăm atenţie unui subiect atât de important pentru România. Această Strategie Naţională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare şi Cerebrovasculare, care reprezintă prima cauză de mortalitate şi o povară uriaşă pe întregul nostru sistem de sănătate este una dintre cele mai importante realizări după decembrie 1989, alături de Strategia Naţională pentru Combaterea Cancerului. Credem că faptul de a fi fost aprobată deja de către guvern într-un format executiv şi având la dispoziţie şi un buget rezonabil pentru a iniţia aceste schimbări, este un fapt absolut remarcabil.", a spus Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu – inițiator al SNBCC.

Foto Andrei Itu - DC News / ”Dialogurile Sistemului de Sănătate”

Ce înseamnă, ca impact practic, Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare (SNBCC 2025–2030)

"Ce înseamnă, ca impact practic?! Înseamnă că vom avea mult mai multe şanse de a face tratamentele salvatoare de viaţă în accidentul vascular cerebral, respectiv tromboliza şi trombectomia, înseamnă aceste noi centre de tratament pentru accidentul vascular cerebral acut, combinând toate aceste intervenţii. Sigur că un pas important a fost făcut. În ultimii zece ani, am pornit de la 8-10 centre în care puteam face tromboliză. Astăzi avem 43 de centre. La fel de bine probabil că vom dezvolta şi reţeaua de trombectomie. Practic, până la urmă, aproape în fiecare centru mare şi de referinţă unde putem acţiona prin aceste metode, trebuie să avem şi capacitatea de a efectua şi trombectomie, care este manevra intervenţională direct de a extrage trombul din vasele mari de la nivelul creierului", a mai spus Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu.

Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare (SNBCC 2025–2030) are în vedere și integrarea componentei de prevenţie cu tratamentul de lungă durată a celor care rămân cu sechele

"Sigur că strategia nu înseamnă numai această dezvoltare a intervenţiilor acute, ea înseamnă şi integrarea componentei de prevenţie cu tratamentul de lungă durată a celor care rămân cu sechele. Sunt multe alte lucruri care trebuie aşezate pe Strategia Naţională de Sănătate, care acoperă cele mai importante dezvoltări până în 2030 şi la care noi, de asemenea, vom contribui.

Noi ca şi corp academic şi de profesionişti credem că ne-am făcut datoria, există un plan foarte bine articulat şi aici mă refer şi subliniez ce importantă contribuţie au avut şi colegii cardiologi, practic, ei sunt un motor extrem de important şi colaborarea noastră ne-a amplificat forţa de a acoperi aceste nevoi, fără ajutorul lor era foarte dificil şi apreciem enorm această colaborare, în special eforturile făcute de prof. Dragoş Vinereanu în această direcţie.

Credem că mesajul nostru către autorităţi este acela de a urgenta implementarea a ceea ce noi am reuşit să elaborăm şi eforturile noastre vor merge în continuare în aceeaşi direcţie ca până acum. Avem alte module de adăugat şi sperăm să vedem lucrurile realizate şi această strategie să vadă o bună lumină a implementării", a declarat Prof. Univ. Dr. Dafin Mureșanu – inițiator al SNBCC.

Foto Andrei Itu - DC News / ”Dialogurile Sistemului de Sănătate”

Planul de acțiune cu 5 direcții principale

Prof. univ. dr. Dragoş Vinereanu, şeful Clinicii de Cardiologie şi Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi preşedinte al Senatului Universitar al UMF" Carol Davila a explicat că sunt mai multe direcții principale în cadrul strategiei.

"Strategia e un document complex şi o strategie şi un plan de acţiune. Se axează pe cinci direcţii principale. Prima direcţie este prevenţia. Până la urmă, controlul factorilor de risc şi educaţia medicilor şi a pacienţilor în acelaşi timp este esenţială în acest sens.

A doua direcţie este tratamentul bolilor cardiovasculare şi cerebrovasculare, deoarece, în continuare, bolile cardio şi cerebrovasculare omoară cei mai mulţi români în România. Peste 60% dintre decesele din România sunt din cauza bolilor cardiovasculare şi cerebrovasculare. Aşadar, trebuie să facem ceva, trebuie să prevenim, trebuie să diagnosticăm precoce, trebuie să tratăm.

Al treilea element este despre recuperare. Recuperarea este esenţială, fiindcă dacă în bolile neurovasculare, cerebrovasculare există un program de recuperare, în bolile cardiovasculare nu există. Şi nu avem un sistem naţional structurat, susţinut, prin care putem să facem recuperarea pacienţilor după ce îi tratăm de infarct, de cardiopatie ischemică, după ce îi operăm, după ce tratăm diferite valvulopatii.

Al patrulea element, foarte important de altfel, este cu privire la diagnosticul precoce. Cu cât diagnosticăm mai precoce, cu atât tratăm mai precoce; cu cât tratăm mai precoce, cu atât prevenim complicaţiile. Aşa că, iarăşi, este un element foarte important al strategiei noastre.

Şi ultimul element este despre datele epidemiologice, deoarece fără a avea date epidemiologice, nu poţi să îţi planifici politicile de sănătate, nu poţi să îţi aloci bugetele. Şi ca atare, a avea registrele de boală la nivel naţional bine structurate pe bolile cardiovasculare este esenţial. Avem un registru, care este parte din Programul European pe sindroamele coronariene acute, adică infarct, dar ne trebuie mai mult de atât", a spus Prof. Univ. Dr. Dragoș Vinereanu.

Foto Andrei Itu - DC News / ”Dialogurile Sistemului de Sănătate”

Ce spune ambasadorul Elveției, prezent la eveniment, despre Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare (SNBCC 2025–2030)

La rândul său, Massimo Baggi, Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, a punctat importanța evenimentului de la Cluj, precum și cooperarea, pe proiecte majore, dintre Elveția și România.

"În primul rând, am venit să felicit numeroșii factori implicați reuniți aici, deoarece cred cu fermitate că implementarea strategiei în domeniul bolilor cardiovasculare, scleroză multiplă și în alte domenii necesită suportul absolut al factorilor statali și privați.

Elveția este unul din cei care sprijină, avem o prezență solidă a companiilor farmaceutice, care sunt și aici. De asemenea, Guvernul Elveției are programe majore de cooperare cu România, în acest domeniu și nu numai. Acesta este spiritul comun care ne-a adunat aici, la Cluj, la acest eveniment. Este doar începutul și vrem să ajungem la un nivel și mai înalt, cu scopul de a face o diferență clară și nu doar în contextul bolilor cardiovasculare.", a declarat Excelenţa Sa Massimo Baggi, Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România.

Foto Andrei Itu - DC News / ”Dialogurile Sistemului de Sănătate”

Evenimentul ”Dialogurile Sistemului de Sănătate” a fost organizat de Fundația Societății pentru Studiul Neuroprotecției și Neuroplasticității (SSNN), în colaborare cu Fundația pentru Studiul Nanoneuroștiințelor și Neuroregenerării.

Foto Andrei Itu - DC News / ”Dialogurile Sistemului de Sănătate”

