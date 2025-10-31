Pentru toți părinții care nu se tem de rujeolă, dar se tem de ROR, uitați-vă la Antonio, la drama părinților lui

Statistica e cruntă. ”Am dat înapoi o jumătate de secol” - o spune medicul pediatru Mihai Craiu. ”Experții români dovedesc că incidența actuală a rujeolei (una dintre cele mai contagioase boli umane cunoscute!) a ajuns în același loc unde a fost înainte de începerea vaccinării. Adică am dat înapoi mai mult de o jumătate de secol” punctează medicul, citând raportul pentru anul 2024.

Statistica OMS (Organizația Mondială a Sănătătii) arată că unul din 4 copii mici nu este vaccinat ROR și unul din 3 școlari nu are a doua doză.

1 deces la o mie de copii bolnavi. Zonă de risc din cauza rujeolei în România

”Faceți cum considerați potrivit, dar am reajuns în România în zona de risc în care este posibil să apară un deces la fiecare 1000 de bolnavi de rujeolă. Adică am dat înapoi mai mult de o jumătate de secol! Ar fi prudent să vorbiți cu medicul dumneavoastră de familie despre recuperarea vaccinării, dacă aveți un copil nevaccinat” transmite medicul Mihai Craiu.

Rujeola se răspândește ușor prin tuse, strănut sau atingerea unei suprafețe contaminate. Virusul trăiește 2 ore pe suprafețe sau în aerul din camera în care o persoană infectată a tușit sau strănutat. Cu alte cuvinte, este extrem de contagioasă. O persoană infectată transmite boala la 9 din 10 persoane nevaccinate cu care intră în contact.

Cum se manifestă rujeola

Pe scurt, primele simptome ale rujeolei la copii seamănă cu cele ale gripei. Ulterior, apare și erupția cutanată, semn clasic al pojarului. Durează o săptămână și se manifestă la nivelul întregului corp, începând cu linia părului și în spatele urechilor, până la gât, corp, brațe, mâini și picioare. În același timp, febra crește la temperaturi ridicate, până la 40 - 41 grade. După o săptămână, erupția dispare și, odată cu ea, și celelalte simptome, chiar dacă tusea și modificarea pielii zonelor afectate pot persista până la 10 zile. Este foarte important ca persoana infectată să stea acasă între 14 și 21 de zile.

În cazul copiilor vaccinați, da, ei se pot infecta, dar în cazuri foarte rare. Vaccinul ROR este foarte eficient și protejează 95% din cazuri. Dacă totuși copilul vaccinat se infectează, el are simptome mult mai ușoare și risc scăzut de complicații.

Teama de ROR mai mare decât teama de rujeolă?

Dar vaccinarea e așa cum o descrie medicul pediatru Craiu. Ne-am întors în timp jumătate de secol. ”Performanța” rețelelor sociale și-a spus cuvântul. Într-o lume în care, pe grupurile de părinți - de mămici în special - există tot mai acut teama de spectru autist, zvonul că vaccinul ROR dă autism cutremură din temelii o societate.

Redau o întrebare de pe un grup oarecare: ”Urmează să-i facem celui mic vaccinul de 1 an (ROR). Să nu se înțeleagă greșit, nu suntem anti-vaccin, are toată schema. Dar am tot auzit cum că ar fi periculos, autism, etc.

Vrem doar să știm câteva povești”. Răspunsuri precum: ”Eu am gemeni cu autism, erau ok până la vaccin” dor și înfricoșează mai rău decât ar putea liniști răspunsuri precum: ”Cu autismul te naști, nu îl dobândești în urma vaccinului, nepoțelul meu avea semne vizibile înainte să facă vaccinul”.

Ar trebui să știți însă că există ceva mult mai greu decât un potențial pericol, nedovedit: moartea. Da, rujeola poate omorî tăcut la ani după ce boala a trecut.

Antonio, doborât de boală la ani după ce a făcut rujeolă

Antonio are doar 8 ani. De ziua lui, recent, tatăl lui a scris un mesaj sfâșietor. Băiatul lui, super eroul, va fi adus acasă, la surioara lui mai mică, pentru că ultima lor speranță e... iubirea. A stat două luni în Italia, timp în care medicii au făcut tot ce se putea. Dar pentru Antonio urmează o comă profundă și liniștea. Părinții lui nu vor ca el să plece fără să fie iubit și protejat de surioara lui care astăzi întreabă de ce nu vrea Antonio să vorbească cu ea la telefon, surioară care când merge la magazin ia o păpușă pentru ea și o mașinuță pentru fratele ei, ca să se joace împreună când se întoarce acasă. Asta nu se va mai întâmpla niciodată. Înțelegeți durerea? Aceasta este durerea. Viața unui băiețel de 8 ani care se scurge prin mâinile neputincioase ale unor părinți și mai îndurerați de iubirea dintre cei doi copii, frate și soră.

Panencefalită sclerozantă subacută este boala de care suferă Antonio și care i-a furat viața crunt și nemilos.

”A început cu câteva crize epileptice. Apoi cu căderi după câțiva pași. Apoi cu crize din ce în ce mai dese, până când între două convulsii nu mai rămâneau decât câteva secunde.

(...) Părinții au aflat cu oroare că boala e consecința rujeolei pe care Antonio a făcut-o ca bebeluș, înainte să poată fi vaccinat” arată povestea micului băiețel. Au sperat ca el să deschidă ochii. Și i-a deschis. Iar acum, când îi privește, când încă-i mai aude, îi vede, îi simte, părinții încearcă să-l aducă acasă, cu ultimele puteri, pentru a le simți iubirea: ”Eu simt că trebuie să-l duc acasă acum, cât încă mai are ochii întredeschiși, cât încă mă aude, cât încă o poate simți pe Cataleya. Vreau ca ea să poată să îl ia în brațe, să-l sărute, să-i spună „te iubesc, frățiorul meu”, iar el să o audă. Să simtă iubirea ei, căldura ei, glasul ei dulce. Să știe că nu e singur.

Pentru că dragostea dintre doi frați nu moare niciodată” (puteți urmări aici cazul lui Antonio)

De ziua lui, tatăl lui Antonio a scris un mesaj sfâșietor. Ar fi trebuit să se bucure, alături de băiatul lui, de o vârstă tânără, 31 de ani, dar și-a strigat disperarea: ”Nu știu de ce ești acolo, simt că mă sufoc, simt că pământul se prăbușește sub mine, nu pot să realizez nici acum situația în care sunt cu tine, îmi este greu să accept această situație foarte grea... Dar cu ajutorul Bunului Dumnezeu, sper din toata inima și mă rog secundă de secundă ca TU în special să fii bine SUPER EROUL MEU și CATALEYA sănătoasă alături de tine”.

Asta înseamnă rujeola. Dacă nu e drama ta, poate fi a celui de lângă tine, căruia, din păcate, copilul tău îi transmite boala. În România, ai de ales. Îți poți vaccina copilul cu ROR sau nu, poți crede povești pozitive sau pe cele negative, dar, indiferent ce alegi, va trebui să trăiești cu această decizie și când doare. Și vedem cât de rău doare din povestea lui Antonio. Din drama lor.