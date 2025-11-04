€ 5.0861
Data publicării: 09:25 04 Noi 2025

Prima țară din lume care interzice fumatul pe generații. Cei născuți după 2007 au interzis
Autor: Iulia Horovei

tigara fumat Țigară. Sursa foto: Agerpres
 

Pentru prima dată în lume, o țară a impus o interdicție generațională asupra fumatului, prin care persoanele născute după 1 ianuarie 2007 nu vor mai putea cumpăra, utiliza sau fuma produse din tutun.

Maldive a devenit prima țară din lume care impune o interdicție generațională asupra fumatului, un demers fără precedent la nivel mondial, care interzice oricărei persoane născute după 1 ianuarie 2007 să fumeze, să cumpere sau să utilizeze produse din tutun, potrivit NBC News.

Prima țară care impune o astfel de regulă

„Interdicția se aplică tuturor formelor de tutun, iar comercianții sunt obligați să verifice vârsta cumpărătorilor înainte de vânzare”, a anunțat sâmbătă Ministerul Sănătății, odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli.

Această măsură „face din Maldive prima țară din lume care aplică o interdicție generațională națională asupra tutunului”, a adăugat ministerul.

Arhipelagul din Asia de Sud, cu o populație de peste jumătate de milion de locuitori, aplică deja o interdicție completă asupra vapatului și a țigărilor electronice, indiferent de vârstă, în încercarea de a reduce fumatul în rândul populației.

Tutunul este responsabil pentru aproape 7 milioane de decese la nivel global în fiecare an, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, care consideră „epidemia de tutun” drept una dintre „cele mai mari amenințări la adresa sănătății publice din lume”.

Consum mare de tutun în Maldive

Potrivit unui sondaj realizat în 2021 de aceeași agenție, aproximativ un sfert din populația din Maldive de peste 15 ani consumă tutun. Fumatul este deosebit de răspândit în rândul tinerilor, aproape jumătate dintre adolescenții cu vârste între 13 și 15 ani consumând o formă de tutun.

Deși e prima țară care a adoptat oficial o astfel de interdicție generațională, măsuri similare au fost luate în considerare și de alte state.

Noua Zeelandă a adoptat în 2022 o lege care ar fi interzis vânzarea de tutun persoanelor născute după 1 ianuarie 2009, începând din 2024. Totuși, noul guvern de centru-dreapta a anulat legea în 2023, atrăgând critici din partea experților în sănătate publică.

Și parlamentul britanic analizează în prezent un proiect de lege similar, care, dacă va fi adoptat, ar interzice persoanelor născute după 1 ianuarie 2009 să achiziționeze sau să folosească produse din tutun și dispozitive de vapat.

