€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Subcategorii în Sanatate

Urmărește dezbaterea live

 
Data actualizării: 11:25 28 Oct 2025 | Data publicării: 10:23 28 Oct 2025

Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, detalii despre condițiile de muncă și ultimul consult al medicului
Autor: Ioan-Radu Gava

a murit szabo stefania buzau medic
 

Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, a vorbit despre Ștefania Manolescu (Szabo), care a fost găsită moartă în această dimineață.

Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, a făcut declarații de presă, marți dimineață, în care a afirmat că a fost informat despre decesul medicului Ștefania Manolescu (Szabo) azi dimineață, cu puțin timp înainte de ora 06:00. De asemenea, managerul a spus și la ce oră a efectuat aceasta ultimul consult medical, înainte de a fi găsită decedată în camera de gardă.

„Dimineață, la ora 6 fără câteva minute, am fost apelat telefonic de către unul dintre medicii spitalului care m-a informat că în camera de gardă a fost găsită decedată colega noastră. Nu știm cauzele și de ce s-a ajuns la această situație. Ieri, lucrurile erau normale.

Cei de la Poliție și de la ITM desfășoară cercetările. Doamna doctor era în timpul activității azi noapte, era de gardă, și urma să iasă azi dimineață, la ora 08:00“, a precizat Sorin Pătrașcu.

VEZI ȘI               -                 Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol

Întrebat dacă medicul Ștefania Manolescu (Szabo) a avut o zi grea, managerul spitalului a precizat că „toate zilele noastre sunt grele“.

„Doamna doctor era unul dintre medicii care avea 7 gărzi pe lună de efectuat, plus activitatea pe secție, plus activitatea medicală în cadrul spitalului. Orice zi era foarte încărcată.

Ultimul consult la care a fost prezentă a avut loc în jurul orei 00:30, azi noapte, după care a urcat la camera de gardă. Ce s-a întâmplat ulterior, nu știm“, a mai zis Sorin Pătrașcu.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău

A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo), la doar 37 de ani

Ștefania Manolescu (Szabo), directorul medical al Spitalului Județean Buzău a fost găsită decedată, marți dimineață, de către un coleg. 

Originară din București, dr. Ștefania Manolescu a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, unde s-a implicat activ și în activitatea de cercetare. Și-a efectuat rezidențiatul la Spitalul de Urgență Floreasca, una dintre cele mai importante unități medicale din țară.

Din 1 iulie 2020, s-a alăturat echipei Secției de Chirurgie Generală a Spitalului Județean Buzău, colaborând inițial prin efectuarea gărzilor medicale. După finalizarea rezidențiatului și promovarea examenului de specialitate, a candidat pentru un post permanent în cadrul aceleiași secții, pe care l-a obținut cu succes.

Din mai 2024, dr. Ștefania Manolescu a devenit membru permanent al colectivului de chirurgi ai spitalului, iar la scurt timp a fost numită director medical al instituției. Era apreciată de colegi pentru profesionalism, echilibru și dedicația față de pacienți.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

stefania manolescu szabo
Ștefania Szabo
sorin patrascu
spitalul judetean de urgenta buzau
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Barometrul Securității Energetice: Românii vor ca Moldova să primească gaze din Marea Neagră
Publicat acum 21 minute
Ilie Bolojan anunță un nou pachet de măsuri, în noiembrie
Publicat acum 40 minute
Un microbuz plin cu migranţi a fost oprit la Calafat: 24 de persoane încercau să intre ilegal în România
Publicat acum 44 minute
Zelenski estimează pierderi lunare de 5 miliarde de dolari pentru Rusia după sancțiunile SUA
Publicat acum 1 ora si 11 minute
Vlad Gheorghe își anunță candidatura la funcția de primar al Capitalei. Vrea să desființeze sectoarele și județul Ilfov
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 20 minute
A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
Publicat pe 27 Oct 2025
Strigăte la slujba de luni. Bartolomeu I l-a pomenit pe mitropolitul Epifanie al Ucrainei / Reacția Preafericitului Daniel / video
Publicat pe 26 Oct 2025
Bolojan: Dacă în 2026 nu ne mai împrumutăm deloc, nu mai putem plăti niciun salariu
Publicat acum 19 ore si 43 minute
Gabriela Firea, marea absentă de la Catedrala Națională. Victor Ciutacu: E cea mai mare mizerie posibilă/ Reacțiile oamenilor
Publicat acum 19 ore si 7 minute
Nou-născut aruncat de la etajul 4 de către sora de 5 ani, posibil din gelozie
 
rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close