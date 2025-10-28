Noi detalii despre Ștefania Manolescu (Szabo): Managerul spitalului, detalii despre condițiile de muncă și ultimul consult al medicului

Sorin Pătrașcu, managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău, a făcut declarații de presă, marți dimineață, în care a afirmat că a fost informat despre decesul medicului Ștefania Manolescu (Szabo) azi dimineață, cu puțin timp înainte de ora 06:00. De asemenea, managerul a spus și la ce oră a efectuat aceasta ultimul consult medical, înainte de a fi găsită decedată în camera de gardă.

„Dimineață, la ora 6 fără câteva minute, am fost apelat telefonic de către unul dintre medicii spitalului care m-a informat că în camera de gardă a fost găsită decedată colega noastră. Nu știm cauzele și de ce s-a ajuns la această situație. Ieri, lucrurile erau normale.

Cei de la Poliție și de la ITM desfășoară cercetările. Doamna doctor era în timpul activității azi noapte, era de gardă, și urma să iasă azi dimineață, la ora 08:00“, a precizat Sorin Pătrașcu.

VEZI ȘI - Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol

Întrebat dacă medicul Ștefania Manolescu (Szabo) a avut o zi grea, managerul spitalului a precizat că „toate zilele noastre sunt grele“.

„Doamna doctor era unul dintre medicii care avea 7 gărzi pe lună de efectuat, plus activitatea pe secție, plus activitatea medicală în cadrul spitalului. Orice zi era foarte încărcată.

Ultimul consult la care a fost prezentă a avut loc în jurul orei 00:30, azi noapte, după care a urcat la camera de gardă. Ce s-a întâmplat ulterior, nu știm“, a mai zis Sorin Pătrașcu.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Mărturie cutremurătoare a prietenei Ștefaniei Szabo, după decesul neașteptat al medicului de la Buzău

A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo), la doar 37 de ani

Ștefania Manolescu (Szabo), directorul medical al Spitalului Județean Buzău a fost găsită decedată, marți dimineață, de către un coleg.



Originară din București, dr. Ștefania Manolescu a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, unde s-a implicat activ și în activitatea de cercetare. Și-a efectuat rezidențiatul la Spitalul de Urgență Floreasca, una dintre cele mai importante unități medicale din țară.

Din 1 iulie 2020, s-a alăturat echipei Secției de Chirurgie Generală a Spitalului Județean Buzău, colaborând inițial prin efectuarea gărzilor medicale. După finalizarea rezidențiatului și promovarea examenului de specialitate, a candidat pentru un post permanent în cadrul aceleiași secții, pe care l-a obținut cu succes.

Din mai 2024, dr. Ștefania Manolescu a devenit membru permanent al colectivului de chirurgi ai spitalului, iar la scurt timp a fost numită director medical al instituției. Era apreciată de colegi pentru profesionalism, echilibru și dedicația față de pacienți.