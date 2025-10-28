A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție

A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo), directorul medical al Spitalului Județean Buzău. Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă pe la ora 06.00. A descoperit-o un coleg pentru că suna alarma încontinuu. Trebuia să iasă din gardă la ora 08.00.

Până la această oră nu se știe cauza decesului. La spital a sosit o echipă de criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, pentru a efectua cercetările specifice.

Dr. Ștefania Manolescu a fost medic specialist în Chirurgie Generală, doctor în științe medicale și director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

Originară din București, dr. Ștefania Manolescu a absolvit Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, unde s-a implicat activ și în activitatea de cercetare. Și-a efectuat rezidențiatul la Spitalul de Urgență Floreasca, una dintre cele mai importante unități medicale din țară.

Din 1 iulie 2020, s-a alăturat echipei Secției de Chirurgie Generală a Spitalului Județean Buzău, colaborând inițial prin efectuarea gărzilor medicale. După finalizarea rezidențiatului și promovarea examenului de specialitate, a candidat pentru un post permanent în cadrul aceleiași secții, pe care l-a obținut cu succes.

Din mai 2024, dr. Ștefania Manolescu a devenit membru permanent al colectivului de chirurgi ai spitalului, iar la scurt timp a fost numită director medical al instituției. Era apreciată de colegi pentru profesionalism, echilibru și dedicația față de pacienți.

Dispariția sa lasă un gol imens în comunitatea medicală buzoiană și în rândul celor care au cunoscut-o și au lucrat alături de ea.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

Prof. Dr. Carmen Orban, reacție după decesul medicului Ștefania Manolescu (Szabo)

„Cu adâncă tristețe am aflat de trecerea în neființă a doamnei doctor Ștefania Szabo, chirurg și director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.



A fost un medic cu adevărat dedicat, care a luptat zi de zi pentru spital, pentru pacienți și pentru colegii săi. S-a implicat mereu cu sufletul deschis în acțiuni umanitare și în caravanele medicale, ducând ajutor acolo unde era cea mai mare nevoie.



Rămâne în amintirea noastră ca un exemplu de dăruire, curaj și omenie, un model al devotamentului și al puterii cu care și-a trăit profesia.

Dumnezeu să o odihnească în pace și să le aducă alinare celor care o plâng!”, a transmis Carmen Orban.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău de la acea vreme, Claudiu Damian, spunea că dr. Ștefania Manolescu a fost promovată în funcția de director medical datorită seriozității, dedicării și ambiției profesionale de care a dat dovadă de-a lungul colaborării cu unitatea medicală.

„Am promovat-o pe doamna doctor Manolescu, pe de o parte, pentru seriozitatea și implicarea de care a dat dovadă încă de la începutul colaborării cu spitalul, iar pe de altă parte, pentru că, în strategia de dezvoltare a SJU Buzău, un punct important îl reprezenta promovarea și susținerea medicilor tineri în carieră. Acest lucru l-am subliniat și cu alte ocazii și mi l-am asumat prin proiectul de management”, preciza Claudiu Damian.

El a mai spus că, la momentul numirii, instituția se confrunta cu o perioadă dificilă, marcată de lipsa unui director medical timp de mai bine de șase luni, într-un context complicat generat de pandemie.

„Era o perioadă grea, nimeni nu voia să-și asume o asemenea responsabilitate, mai ales că grila de salarizare pentru funcția de director medical era sub nivelul celei a unui șef de secție sau al unui medic primar cu vechime. Doamna doctor Manolescu a avut însă curajul și disponibilitatea de a-și asuma acest rol, demonstrând un profesionalism exemplar și o atitudine demnă de respect”, a adăugat Claudiu Damian, în 2021.

Dr. Ștefania Manolescu (Szabo) scria recent:

„Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente și diagnostice, ci și inimă, empatie și dorința de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”.

„Chirurgia înseamnă viață în fiecare clipă. În sala de operație, secunda are miros de viață – e clipa în care decizi, în care intervii, în care salvezi. Nu există timp pierdut, nu există „mai târziu”. Fiecare pas contează. Cum spunea Nichita: „Să nu vă scape mirosul de viață pe care îl are secunda.” Pentru noi, chirurgii, această secundă e totul”.