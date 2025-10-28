€ 5.0848
Data actualizării: 11:33 28 Oct 2025 | Data publicării: 10:15 28 Oct 2025

Ultimele clipe cu medicul Ștefania Manolescu (Szabo) în viață - video în articol
Autor: Anca Murgoci

A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo). Avea 37 de ani. A fost găsită în camera de gardă. Carmen Orban, reacție
 

A murit dr. Ștefania Manolescu (Szabo), directorul medical al Spitalului Județean Buzău.

Cu o zi înainte de deces, dr. Ștefania Manolescu (Szabo) a participat la un eveniment public al spitalului, unde a fost inaugurată o nouă secție și a vorbit în fața presei.

Dimineața de astăzi a adus o veste cutremurătoare pentru colectivul Spitalului Județean de Urgență Buzău


Dr. Ștefania Szabo, medic chirurg și director medical al instituției, a fost găsită fără viață în camera de gardă, de către unul dintre colegii aflați de serviciu. Nu se știe, momentan, motivul decesului.

Imediat după descoperire, la spital s-au deplasat criminaliști din cadrul IPJ Buzău. Conform unor informații, medicul urma un tratament cardiac ușor și se simțea obosită. Ea efectua în mod constant cel puțin șapte gărzi pe lună, pe lângă activitatea curentă din secția de chirurgie generală și sarcinile administrative aferente funcției de director medical.

Ștefania Szabo a fost medic specialist în chirurgie generală și ocupa funcția de director medical al SJU Buzău din august 2020. Și-a desfășurat rezidențiatul la Spitalul de Urgență Floreasca din București. Era doctorand la UMF „Carol Davila”.

Iată imaginile de ieri:

Dr. Ștefania Manolescu (Szabo) scria recent:


„Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente și diagnostice, ci și inimă, empatie și dorința de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie.   Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”.

„Chirurgia înseamnă viață în fiecare clipă. În sala de operație, secunda are miros de viață – e clipa în care decizi, în care intervii, în care salvezi. Nu există timp pierdut, nu există „mai târziu”. Fiecare pas contează. Cum spunea Nichita: „Să nu vă scape mirosul de viață pe care îl are secunda.” Pentru noi, chirurgii, această secundă e totul”.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Buzău de la acea vreme, Claudiu Damian, spunea că dr. Ștefania Manolescu a fost promovată în funcția de director medical datorită seriozității, dedicării și ambiției profesionale de care a dat dovadă de-a lungul colaborării cu unitatea medicală. Continuarea, aici - https://www.dcnews.ro/a-murit-dr-stefania-manolescu-avea-35-de-ani-a-fost-gasita-in-camera-de-garda_1015507.html

Ștefania Szabo
medic buzau
a murit Ștefania Szabo
