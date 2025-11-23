€ 5.0891
Cele patru chei pentru a trăi mai mulți ani: Doar 20% depinde de ADN-ul tău
Data publicării: 19:09 23 Noi 2025

Cele patru chei pentru a trăi mai mulți ani: Doar 20% depinde de ADN-ul tău
Autor: Ioana Dinu

doi bunici tineri pexels-mart-production-7330130 sursa foto: pexels-mart-production- / doi bunici tineri
 

A depăși suta de ani este deja realitate.

A deveni centenar sau chiar a depăși această vârstă pare o realitate tot mai puțin îndepărtată pentru un număr tot mai mare de oameni. Totuși, pentru a ajunge acolo, trebuie zis că speranța de viață nu este scrisă în gene, ci în deciziile pe care le luăm zi de zi. Cel puțin asta a afirmat neurochirurgul José Hernández în podcastul lui Uri Sabat, unde a evidențiat faptul că „doar 20% din longevitatea noastră depinde de ADN”. „Restul, 80%, depinde de patru piloni”, a adăugat el.

Ce contează cu adevărat este ceea ce facem în viața noastră de zi cu zi

„Există persoane cu o genetică bună și altele cu mai puțin noroc, dar asta explică doar o mică parte din destinul sănătății tale”, a zis expertul. Acesta a mai spus că ceea ce contează cu adevărat este ceea ce facem în viața noastră de zi cu zi.

Specialistul a evidențiat cei patru piloni care, conform dovezilor medicale, determină în mare măsură cât și cum vom trăi: „Acel 80% rămas este complet în mâinile tale dacă reușești să ții cont de sport, nutriție, somn și sănătate mentală”.

Aceste recomandări nu sunt simple sfaturi, ci reprezintă, după cum a zis Hernández, un plan de acțiune realist care poate avea efecte imediate. Astfel, activitatea fizică regulată, alimentația conștientă, odihna profundă și gestionarea stresului sunt, pentru Hernández, cea mai puternică modalitate de a trăi mai mulți ani și de a o face cu cea mai bună calitate posibilă a vieții.

„Dacă ești capabil să stăpânești aceste patru lucruri, ai practic 80% din drum asigurat”, a zis specialistul. În discuția cu Uri Sabat, el a mai declarat că longevitatea nu este un capriciu și nici un mister, ci „o construcție”. De aceea, afirmă că poți lucra la ea în fiecare zi, fără a avea nevoie de soluții miraculoase sau tratamente complexe.

În final, te invităm să urmărești un interviu cu Prof. dr. Horațiu Moldovan despre bolile cardiovasculare:

longevitate
sport
nutritie
Comentarii

