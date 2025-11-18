De ce pleacă tinerii medici din România. Trei aspecte cântăresc mai greu decât salariul

Un studiu amplu, intitulat „Ce spun medicii tineri despre viitorul profesiei în România”, realizat la inițiativa deputatului dr. Andrei Baciu, fost secretar de stat în Ministerul Sănătății, dar și fost președinte CNAS, oferă probabil cea mai detaliată radiografie a percepțiilor și experiențelor medicilor tineri din țară în ultimii ani.

La cercetare au contribuit mii de studenți și medici rezidenți din principalele centre universitare ale României – 2.910 studenți și 1.366 rezidenți – oferind o imagine clară asupra provocărilor cu care se confruntă la început de carieră și a factorilor care îi determină să plece din România.

Rezultatele studiului evidențiază că frica, lipsa de încredere și lipsa oportunităților reale cântăresc mai mult decât salariile pentru viitorii medici.

Motivul pentru care dr. Andrei Baciu s-a întors în România

Andrei Baciu este unul dintre medicii care a plecat în străinătate sa profeseze, dar s-a întors în țară. El a explicat de ce acest studiu este important pentru sistemul medical din România.

"Am plecat din țară ca tânăr rezident, într-un moment în care tot mai mulți colegi făceau același pas. Am înțeles motivele lor, le-am trăit în parte - dorința de a învăța, de a fi respectați, de a profesa într-un sistem care funcționează. Dar m-am întors. Și sunt bucuros că am făcut-o. Pentru că am înțeles că, oricât de greu ar fi, schimbarea de care avem nevoie nu vine de la alții, ci începe aici, cu fiecare dintre noi. M-am întors cu dorința de a contribui la construirea unui sistem medical care să nu mai împingă generațiile tinere spre plecare, ci să le ofere motive să rămână.

Acest studiu analizează în detaliu motivele pentru care tinerii medici aleg să plece din România: de la condițiile de lucru și lipsa predictibilității, până la neîncrederea în calitatea sistemului și nevoia de dezvoltare profesională.

Rezultatele reprezintă o imagine lucidă asupra realității. Ele arată clar unde se rupe legătura dintre așteptări și posibilități și pot fi un punct solid de plecare pentru măsuri care să redea încrederea tinerilor în viitorul profesiei medicale, aici, acasă", a spus Baciu.

3 rezultate care nu pot fi ignorate

Studiul evidențiază "3 rezultate care nu pot fi ignorate". Mai exact, cercetarea a scos la iveală faptul că peste 80% dintre studenții și rezidenții la medicină se tem să refuze gărzi neplătite.

Totodată, 75% dintre studenții care vor să plece nu cred că pot avea o carieră satisfăcătoare în România. Studiul mai arată că aproape jumătate dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale pe care o primesc.

Calitatea vieții și intenția de plecare

Studiul mai arată că dintre studenții care își doresc să plece din România în următorii zece ani, în medie, aproape 40% consideră că nivelul calității vieții în țară este scăzut. Totuși, datele arată că percepția generală nu este una uniform negativă: mulți respondenți apreciază că în România se poate trăi, totuși, destul de bine.

Cercetarea mai arată că printre medicii rezidenți se observă un procent semnificativ de persoane indecise în privința plecării din țară. Majoritatea evaluează calitatea vieții ca fiind „așa și așa”, ceea ce indică o zonă de vulnerabilitate: o stare de incertitudine care poate înclina balanța fie spre plecare, fie spre rămânere.

În medie, aproximativ 57% dintre studenții care intenționează să părăsească țara în următorul deceniu consideră că sistemul actual nu oferă suficiente oportunități de practică reală, invocând lipsa contactului direct cu pacienții, a exercițiului tehnic și a expunerii la cazuri complexe. Totodată, aproximativ jumătate dintre studenții care vor să plece nu se simt sprijiniți și respectați suficient în stagiile de practică. În plus, 75% dintre ei au declarat că nu au încredere că pot avea o carieră satisfăcătoare în România.

Astfel, una dintre concluziile principale ale studiului este că practica profesională contează, dar lipsa încrederii în viitorul carierei medicale în țară este factorul care împinge cel mai puternic spre migrație.

Mesajul lui Andrei Baciu, după prezentare:

”Astăzi am prezentat public cel mai amplu studiu realizat în ultimii ani despre tinerii medici din România - un demers la care au contribuit peste 4.200 de studenți și medici rezidenți din toate centrele universitare mari ale țării, cât și din străinătate.

Studiul oferă, în sfârșit, o imagine lucidă asupra motivelor pentru care generațiile tinere aleg să plece sau, din contră, încă iau în calcul să rămână aici.

Câteva concluzii care trebuie să ne pună pe gânduri:

•⁠ ⁠Peste 80% dintre tinerii medici se tem să refuze gărzi neplătite.

•⁠ ⁠Aproape 50% dintre rezidenți nu au încredere în calitatea pregătirii medicale pe care o primesc.

•⁠ ⁠70% dintre studenții care iau în calcul plecarea nu cred că își pot construi o carieră solidă în România.

•⁠ ⁠Principalii trei factori care i-ar convinge să rămână: condiții moderne de muncă, venituri predictibile și un sistem fără presiuni informale și fără corupție.

Ce arată aceste date?

Că provocările nu țin doar de salarii.

Țin de respect, de încredere, de predictibilitate, de modul în care formăm viitorii medici și de felul în care funcționează zilnic sistemul.

De ce am făcut acest studiu?

Pentru a pune pe masă realitatea, nu percepții.

Pentru a porni, pe baze solide, schimbările legislative de care e nevoie ca tinerii medici să aleagă România - nu din obligație, ci pentru că sistemul devine unul în care pot avea un viitor.

Și spun asta și din propria mea experiență.

Am plecat din România ca tânăr medic, am profesat și am studiat în străinătate, am văzut sisteme care funcționează și am învățat enorm.

M-am întors tocmai pentru că știu că ceea ce am văzut acolo poate fi făcut și aici - dacă ascultăm generațiile tinere și dacă avem curajul să schimbăm ceea ce trebuie schimbat.

Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui studiu: studenților și medicilor rezidenți care au răspuns, organizațiilor studențești, universităților de medicină din întreaga țară, colegilor implicați în analiză și tuturor celor care au susținut colectarea și interpretarea datelor.

Fără implicarea lor, această radiografie nu ar fi fost posibilă.

Acest studiu nu este un exercițiu academic.

Este un instrument pentru schimbare.

Respect pentru medicii tineri.

Respect pentru cei care țin sistemul în viață”.

