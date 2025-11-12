"Tragedie" medicală recunoscută de FDA după 22 de ani. Mihaela Bilic: Milioane de femei, condamnate la bătrânețe

După două decenii în care terapia hormonală pentru menopauză a fost privită cu teamă, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) își schimbă radical poziția. Nutriționistul Mihaela Bilic a publicat un mesaj viral, citând declarația șocantă a comisarului FDA, dr. Marty Makary, care admite că instituția a greșit atunci când a speriat femeile în legătură cu riscurile tratamentului hormonal. Noile date arată exact opusul: terapia este sigură, benefică și chiar „salvatoare de vieți”.

Specialiștii spun că aceasta este „una dintre cele mai mari greșeli din medicina modernă”, iar mai mulți experți confirmă faptul că hormonii ar putea preveni boli grave ale vârstei mature, precum osteoporoza, Alzheimerul sau bolile cardiovasculare.

Mihaela Bilic: Schimbarea de atitudine este năucitoare

" “Ne pare rău că v-am speriat, substituția hormonală nu crește riscul de boli cardiovasculare, atac cerebral, cancer de sân, demență și Alzheimer, din contră, vă schimbă viața în bine și chiar vă salvează viața”!

Cam așa sună declarația făcută de dr. Marty Makary, comisar al mult-temutei agenții americane FDA (Food and Drug Administration). După 25 de ani în care s-a vorbit doar despre riscurile terapiei hormonale pentru menopauză, FDA și-a schimbat atitudinea cu 180° și a anunțat că renunță la avertizările care au ținut femeile departe de acest tratament, considerat acum “life-changing” și “life-saving”.

“Cu excepția vaccinurilor și antibioticelor, nu există un tratament care să îmbunătățească sănătatea femeilor la nivel de populație mai bun decât tratamentul de substituție hormonală în menopauză”, a spus Makary.

Schimbarea de atitudine este năucitoare, dacă până acum se recomandau cele mai mici doze de hormoni pentru o perioadă cat mai scurtă, în prezent s-a trecut în extrema cealaltă, li se spune femeilor să facă substituție hormonală timp îndelungat.

Firmele producătoare de hormoni vor trebui să schimbe inclusiv prospectul medicamentelor, să elimine avertizările care generau frică și să includă noile recomandări, care încurajează pacientele. După 20 de ani în care prospectele hormonale au fost mai degrabă sperietoare, este timpul ca ele să fie schimbate pe baza unor rezultate bine documentate.

"Cine a pus semnalul de alarmă pe terapia de substituție hormonală"?

“Chiar dacă subiectul este controversat, este un pas în direcția bună”, spune dr. JoAnn Manson, ex-președintele Societății de menopauză.

Cine a pus semnalul de alarmă pe terapia de substituție hormonală? Același FDA care, pe baza unui studiu, a lansat în 2003 un avertisment: tratamentele pentru menopauză care conțin estrogen pot crește riscul de cancer de uter, cancer de sân, accident cerebral, demență sau tromboză la femeile cu vârsta mai mare de 65 de ani. Prospectele medicamentelor au inclus aceste avertizări, doctorii au devenit reticenți în a recomandat tratamentul, iar prescripțiile medicale au scăzut cu 70%

Dacă în anii ‘90 una din 4 femei la menopauză urma un tratament hormonal, în 2020 numărul a scăzut la una din 25. A fost suficient un studiu și o avertizare FDA ca să punem terapia hormonala în cui timp de 30 de ani! Și uite așa, milioane de femei de vârstă medie au fost condamnate la bătrânețe.

“O tragedie oribilă”

“Este o tragedie oribilă”, spune dr. Erika Schwartz, autoarea unui bestseller cu titlul “Don’t let your doctor kill you” (nu-ți lăsa doctorul să te omoare). Ghidurile medicale spun acum că cele mai mari beneficii și cele mai mici riscuri apropo de substituția hormonală le au femeile cu vârsta sub 60 de ani și cele aflate în premenopauză.

“Cu 10-15 ani înainte de a intra la menopauză, hormonii încep să scadă. Pe măsură ce corpul tău nu mai produce hormoni, ai nevoie de hormoni din exterior. Deci nu vorbim despre substituție hormonală, ci despre suplimentare hormonală”, a spus dr. Schwartz. “Bolile cronice precum osteoporoză, cancer, Alzheimer și bolile cardiovasculare sunt boli ale bătrâneții, iar una dintre cauze este pierderea hormonală”.

În octombrie, 2025 într-un interviu la CNN, comisarul FDA dr. Marty Makary declara în legătură cu tratamentul hormonal în menopauză: “Este o adevărată tragedie, este probabil cea mai mare greșeală din medicina modernă, care a avut ca rezultat excluderea/privarea a 50 milioane de femei de la un tratament incredibil”. Oare ce mai e de comentat?", a scria Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook.

Anunțul FDA

Mesajul Mihaelei Bilic vine după ce FDA a anunţat pe 10 noiembrie 2025 că intenţionează să elimine avertismente de tip black box („cutie neagră”) de pe tratamentele hormonale (hormon-terapia de substituţie) folosite pentru simptomele menopauzei.

Conform comunicatului FDA: „studii randomizate arată că femeile care încep terapia hormonală în termen de 10 ani de la debutul menopauzei (sau înainte de 60 de ani) pot avea reducere a mortalităţii, a fracturilor osoase, a bolilor cardiovasculare şi a riscului de Alzheimer”.

Reamintim că FDA a emis avertismentul privind riscurile terapiei hormonale în 2003, după studiul Women’s Health Initiative (WHI).