Unii spun că teama de dentist e mai mare decât frica de alte acțiuni riscante, chiar de cascadorii, mai ales la bărbați. Durerea de dinți e mai cruntă decât altele? Câteodată, da, poate fi.

Medicul Nicolae Krilovici a venit în România cu ceva care acum este uzual: Zirconiul

Frica de dentist rămâne printre cele mai puternice temeri, spun pacienții, însă tehnologiile moderne au schimbat radical felul în care arată și se tratează dantura. Într-un dialog la DC Medical și DC News, medicul stomatolog Nicolae Krilovici a explicat cum zirconiul, un material ceramic de ultimă generație, a ajuns, în România, alternativa estetică și biocompatibilă la lucrările cu metal, iar Amalia Năstase a povestit cum a fost chiar unul dintre primele cazuri complexe realizate cu această tehnologie.

„Ideea e că, atunci când am venit eu, nu se folosea sau aproape deloc. Tehnicienii nu știau să-l prelucreze sau nu-l prelucrau exact. Eu am venit cu acest material ca soluție pentru protezarea estetică a dinților, adică fără metal. Din Germania. Acolo lucram deja cu el de 8–9 ani. Era uzual de mai mulți ani. Ideea principală a fost ceramica, în special zirconiul, care e mai rezistent decât celelalte ceramici”, a zis medicul Nicolae Krilovici, la DC Medical și DC News.

„Eu am fost și pacientul pe care s-a lucrat printre primele cazuri”, a zis Amalia Năstase.

„Da, prima lucrare mare, împreună cu încă un pacient. Ce înseamnă „mare”? În cazul acesta, toată gura. La acel bărbat a fost o refacere completă a danturii, cu ridicare de ocluzie, la tine, Amalia, nu a fost nevoie. Procedura a îmbunătățit estetic fața pacientului, iar în cazul lui a aliniat mai bine mușcătura.

Legat de avantaje, fiind doar ceramică, materialul este 100% acceptat de organism. La coroanele metalo-ceramice nu era așa. Multe persoane sunt alergice la metale. Un exemplu e amalgamul, chiar mai agresiv decât metalele din coroane”, a zis medicul Nicolae Krilovici, la DC Medical și DC News.