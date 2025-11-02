€ 5.0851
Data actualizării: 16:36 02 Noi 2025 | Data publicării: 16:26 02 Noi 2025

EXCLUSIV Zirconiul, materialul-minune care aduce zâmbetul perfect și sănătos. Beneficiile, explicate de dr. Nicolae Krilovici
Autor: Anca Murgoci

implant dentar zirconiu pexels-itslauravillela-32852531 sursa foto: pexels-itslauravillela
 

Când te doare un dinte, când trebuie să schimbi un dinte? Dacă vrei să zâmbești ca la Hollywood, mergi la dentist. Nu e o vizită plăcută.

Unii spun că teama de dentist e mai mare decât frica de alte acțiuni riscante, chiar de cascadorii, mai ales la bărbați. Durerea de dinți e mai cruntă decât altele? Câteodată, da, poate fi.

Medicul Nicolae Krilovici a venit în România cu ceva care acum este uzual: Zirconiul

Frica de dentist rămâne printre cele mai puternice temeri, spun pacienții, însă tehnologiile moderne au schimbat radical felul în care arată și se tratează dantura. Într-un dialog la DC Medical și DC News, medicul stomatolog Nicolae Krilovici a explicat cum zirconiul, un material ceramic de ultimă generație, a ajuns, în România, alternativa estetică și biocompatibilă la lucrările cu metal, iar Amalia Năstase a povestit cum a fost chiar unul dintre primele cazuri complexe realizate cu această tehnologie.

„Ideea e că, atunci când am venit eu, nu se folosea sau aproape deloc. Tehnicienii nu știau să-l prelucreze sau nu-l prelucrau exact. Eu am venit cu acest material ca soluție pentru protezarea estetică a dinților, adică fără metal. Din Germania. Acolo lucram deja cu el de 8–9 ani. Era uzual de mai mulți ani. Ideea principală a fost ceramica, în special zirconiul, care e mai rezistent decât celelalte ceramici”, a zis medicul Nicolae Krilovici, la DC Medical și DC News.

Amalia Năstase a spus că a fost „printre primele cazuri” pe care s-a lucrat cu zirconiu

„Eu am fost și pacientul pe care s-a lucrat printre primele cazuri”, a zis Amalia Năstase.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Amalia Năstase a descoperit la analize că avea o „bombă chimică” în corp. Dacă ai fost la dentist în trecut, ar trebui să te verifici 


„Da, prima lucrare mare, împreună cu încă un pacient. Ce înseamnă „mare”?  În cazul acesta, toată gura. La acel bărbat a fost o refacere completă a danturii, cu ridicare de ocluzie, la tine, Amalia, nu a fost nevoie. Procedura a îmbunătățit estetic fața pacientului, iar în cazul lui a aliniat mai bine mușcătura.

Legat de avantaje, fiind doar ceramică, materialul este 100% acceptat de organism. La coroanele metalo-ceramice nu era așa. Multe persoane sunt alergice la metale. Un exemplu e amalgamul, chiar mai agresiv decât metalele din coroane”, a zis medicul Nicolae Krilovici, la DC Medical și DC News.

