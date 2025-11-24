Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila

Președintele Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaților și fost ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit despre tragedia fetiței decedate într-un cabinet stomatologic neautorizat și a explicat că aceasta arată necesitatea unei colaborări strânse între instituțiile din domeniul sănătății.

„Tragedia fetiței care și-a pierdut viața într-un cabinet medical de stomatologie fără autorizație continuă să preocupe, pe bună dreptate, opinia publică. Este nevoie de o colaborare strânsă între instituțiile cu responsabilități în domeniu, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și cu organizațiile profesionale medicale, în special Colegiul Medicilor Stomatologi și Colegiul Medicilor din România, pentru găsirea unor soluții eficiente.

Personal, am avut o colaborare foarte bună cu Colegiul Medicilor Stomatologi și am sprijinit demersurile acestuia privind dezvoltarea competențelor profesionale și pentru creșterea siguranței pacienților”, a scris Alexandru Rafila.

Intervenții stomatologice pediatrice pentru copiii cu deficiențe din spectru autist

„Adresa apărută în spațiul public, legată de sesizarea Colegiului Medicilor Stomatologi din 30.09.2024, a fost transmisă direct Direcției de Asistență Medicală și Sănătate Publică din Ministerul Sănătății ca răspuns la o solicitare din 17.09.2024, trimisă către CMS de Ministerul Sănătății. Solicitarea Ministerului Sănătății viza necesitatea dezvoltării unor servicii medicale dedicate copiilor cu tulburări din spectrul autist.

Măsurile implementate ulterior s-au limitat strict la competențele Direcției de Asistentă medicală și sănătate și au stat la baza elaborării unui ordin de ministru, emis în februarie 2025, care a ținut cont de recomandările colegiului privind intervențiile stomatologice pediatrice pentru copiii cu deficiențe din spectru autist. Direcția de specialitate menționată NU a adus însă la cunoștința ministrului sau a altor structuri din Ministerul Sănătății celelalte propuneri cuprinse în adresa Colegiului Medicilor Stomatologi, din 30.09.2024”, a scris Alexandru Rafila.

Modernizarea spitalelor și dezvoltarea cabinetelor stomatologice

Alexandru Rafila a explicat că modernizarea spitalelor și crearea unor cabinete stomatologice unde se poate face anestezie generală la copiii din spitalele de urgență este un proces de durată, care necesită investiții, personal specializat și servicii finanțate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Acesta este de părere că ministrul Alexandru Rogobete are experiența necesară pentru a realiza acest program.

„Un program de investiții și de modificare a structurii spitalelor este un proces de durată care implică nu numai modificări de structură, ci și asigurarea de personal de specialitate și un pachet de servicii decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Sunt convins că actualul ministru al Sănătății, dr. Alexandru Rogobete, va găsi resursele necesare pentru implementarea unui program care să permită dezvoltarea unor cabinete stomatologice unde se poate face anestezie generală, în spitalele de urgență pentru copii. Domnul Alexandru Rogobete se poate baza pe experiența acumulată în calitate de secretar de stat responsabil cu investițiile din sănătate și cu Acțiunile Prioritare, pe parcursul celor doi ani care au precedat actuala poziție de ministru al sănătății.

Finanțarea serviciilor medicale, inclusiv a celor stomatologice pediatrice oferite în regim de spitalizare de zi, poate fi făcută de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care are un proiect în acest sens.

Subliniez că, în calitate de președinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților și ca medic, susțin necondiționat demersurile care îmbunătățesc siguranța pacientului și colaborez în acest sens cu organizațiile profesionale și cu cele ale pacienților”, a scris Alexandru Rafila pe pagina de Facebook.