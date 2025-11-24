€ 5.0871
|
$ 4.4086
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0871
|
$ 4.4086
 
DCNews Stiri Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila
Data actualizării: 14:48 24 Noi 2025 | Data publicării: 14:41 24 Noi 2025

Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila
Autor: Elena Aurel

Ce arată cazul fetiței care a murit în cabinetul stomatologic. Explicația lui Rafila Președintele Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaților și fost ministru al Sănătății, Alexandru Rafila. Foto: Crișan Andreescu
 

Tragedia fetiței care și-a pierdut viața într-un cabinet stomatologic a scos în evidență problemele din sistemul medical. Alexandru Rafila a vorbit despre dezvoltarea unor cabinete stomatologice în spitalele de urgență pentru copii.

Președintele Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaților și fost ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, a vorbit despre tragedia fetiței decedate într-un cabinet stomatologic neautorizat și a explicat că aceasta arată necesitatea unei colaborări strânse între instituțiile din domeniul sănătății.

„Tragedia fetiței care și-a pierdut viața într-un cabinet medical de stomatologie fără autorizație continuă să preocupe, pe bună dreptate, opinia publică. Este nevoie de o colaborare strânsă între instituțiile cu responsabilități în domeniu, Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și cu organizațiile profesionale medicale, în special Colegiul Medicilor Stomatologi și Colegiul Medicilor din România, pentru găsirea unor soluții eficiente.

Personal, am avut o colaborare foarte bună cu Colegiul Medicilor Stomatologi și am sprijinit demersurile acestuia privind dezvoltarea competențelor profesionale și pentru creșterea siguranței pacienților”, a scris Alexandru Rafila. 

VEZI ȘI: Ai diabet și locuiești în mediul rural? Schimbare pentru 11.000 de oameni. România, prima țară care începe noul program

Intervenții stomatologice pediatrice pentru copiii cu deficiențe din spectru autist

„Adresa apărută în spațiul public, legată de sesizarea Colegiului Medicilor Stomatologi din 30.09.2024, a fost transmisă direct Direcției de Asistență Medicală și Sănătate Publică din Ministerul Sănătății ca răspuns la o solicitare din 17.09.2024, trimisă către CMS de Ministerul Sănătății. Solicitarea Ministerului Sănătății viza necesitatea dezvoltării unor servicii medicale dedicate copiilor cu tulburări din spectrul autist.

Măsurile implementate ulterior s-au limitat strict la competențele Direcției de Asistentă medicală și sănătate și au stat la baza elaborării unui ordin de ministru, emis în februarie 2025, care a ținut cont de recomandările colegiului privind intervențiile stomatologice pediatrice pentru copiii cu deficiențe din spectru autist. Direcția de specialitate menționată NU a adus însă la cunoștința ministrului sau a altor structuri din Ministerul Sănătății celelalte propuneri cuprinse în adresa Colegiului Medicilor Stomatologi, din 30.09.2024”, a scris Alexandru Rafila. 

VEZI ȘI: Ministrul Sănătății anunță o reclasificare a spitalelor. Ce presupune aceasta

Modernizarea spitalelor și dezvoltarea cabinetelor stomatologice

Alexandru Rafila a explicat că modernizarea spitalelor și crearea unor cabinete stomatologice unde se poate face anestezie generală la copiii din spitalele de urgență este un proces de durată, care necesită investiții, personal specializat și servicii finanțate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Acesta este de părere că ministrul Alexandru Rogobete are experiența necesară pentru a realiza acest program. 

„Un program de investiții și de modificare a structurii spitalelor este un proces de durată care implică nu numai modificări de structură, ci și asigurarea de personal de specialitate și un pachet de servicii decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Sunt convins că actualul ministru al Sănătății, dr. Alexandru Rogobete, va găsi resursele necesare pentru implementarea unui program care să permită dezvoltarea unor cabinete stomatologice unde se poate face anestezie generală, în spitalele de urgență pentru copii. Domnul Alexandru Rogobete se poate baza pe experiența acumulată în calitate de secretar de stat responsabil cu investițiile din sănătate și cu Acțiunile Prioritare, pe parcursul celor doi ani care au precedat actuala poziție de ministru al sănătății.

Finanțarea serviciilor medicale, inclusiv a celor stomatologice pediatrice oferite în regim de spitalizare de zi, poate fi făcută de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care are un proiect în acest sens.  

Subliniez că, în calitate de președinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților și ca medic, susțin necondiționat demersurile care îmbunătățesc siguranța pacientului și colaborez în acest sens cu organizațiile profesionale și cu cele ale pacienților”, a scris Alexandru Rafila pe pagina de Facebook. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

alexandru rafila
alexandru rogobete
tragedie clinica stomatologie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 34 minute
Un vulcan a intrat în erupție,  după circa 12.000 de ani
Publicat acum 37 minute
De ce au crescut chiriile în București. Vlad Gheorghe spune cum va rezolva problema / video
Publicat acum 48 minute
Clătite cu cremă de castane, iaurt și cacao
Publicat acum 48 minute
Ce părere au americanii despre o posibilă intervenție militară a SUA în Venezuela
Publicat acum 51 minute
Oana Gheorghiu, replici la Guvern. Ioana Dogioiu i-a sărit în apărare
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat acum 23 ore si 54 minute
Erdogan, propunere pentru Putin în legătură cu Ucraina
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
Publicat pe 22 Noi 2025
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 17 ore si 26 minute
Profesor universitar: Ce am scris despre Ciolacu nu e comandat de PSD
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close