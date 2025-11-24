Ai diabet și locuiești în mediul rural? Schimbare pentru 11.000 de oameni. România, prima țară care începe noul program

Un total de 11.000 de persoane care locuiesc în zonele rurale din România vor beneficia de screening gratuit pentru diabet prin intermediul unei caravane medicale mobile la nivel național.



Inițiativa va ajunge în comunități din toate județele din România, începând cu Timiș, Brașov, Iași, Bihor, Dolj, Ialomița sau Constanța. Programul este organizat de Caravana cu Medici, susținut printr-un fond de finanțare, împreună cu Boehringer Ingelheim și se va desfășura în perioada octombrie 2025 - decembrie 2026.

Jurnalistul Tudor Curtifan a discutat cu Vasiliki Tsagkaraki, reprezentant Boehringer Ingelheim, despre proiectul de screening pentru diabet derulat în România în parteneriat cu ONG-ul Caravana cu medici.

România este prima țară din Uniunea Europeană selectată pentru a primi finanțare în cadrul programului global de sustenabilitate Sustainable Development For Generations (SD4G), o investiție strategică dedicată prevenției și sănătății publice.

De ce România? Nevoi reale și un model legislativ unic în Europa



Potrivit Vasiliki Tsagkaraki, România a fost aleasă pe baza a patru factori principali: Nevoi medicale mari, mai ales în mediul rural, unde lipsa infrastructurii și lipsa educației sanitare îi împiedică pe oameni să ajungă la controale medicale, deschiderea Guvernului pentru colaborări public–privat și pentru extinderea medicinei mobile, potențialul de scalare, România putând deveni un model de bune practici în Europa Centrală și de Est, cadrul legislativ avansat în domeniul serviciilor medicale mobile, dezvoltat tocmai pentru a compensa deficitul de infrastructură din zonele rurale. În plus, Caravana cu medici a devenit un partener ideal: ONG-ul este premiat la nivel european, are peste 200 de caravane organizate și o experiență solidă în comunitățile rurale.

„Avem un grant pentru lansarea programului de la Boehringer Ingelheim, care a fost acordat Asociației Caravana cu medici pentru activități de screening pentru diabet în zonele rurale din România. Cum am ajuns aici? România este o țară care progresează foarte bine în sectorul de sănătate. Totuși, în multe zone din România există încă nevoi medicale foarte mari, neacoperite.

În mediul rural sunt pacienți, de fapt persoane, care nu au acces la servicii medicale. Și asta fie pentru că nu există infrastructură medicală, fie pentru că oamenii nu au educația necesară ca să meargă suficient de devreme la controale și să aibă grijă de sănătatea lor la timp.

Iar prin acest proiect vrem să schimbăm acest lucru. Vrem să le dăm speranță pacienților pentru o viață mai bună. Vrem să dăm speranță comunităților și familiilor lor că pot trăi mai sănătos împreună. Și nu ne dorim o intervenție unică, punctuală. Vrem să construim un program sustenabil.

Iar acest lucru se potrivește foarte bine cu programul Sustainable Development For Generations al Boehringer Ingelheim”, a zis Vasiliki Tsagkaraki.



Sustainable Development For Generations, (SD4G)



„SD4G, Sustainable Development For Generations, este strategia de sustenabilitate a Boehringer Ingelheim. Scopul ei este să creeze un impact pe termen lung pentru oameni, pentru comunități și pentru planetă. Avem trei piloni. Primul pilon este Mai Multă Sănătate. Al doilea pilon este Mai Verde. Al treilea pilon este Mai Mult Potențial. Acest program de screening al diabetului în România, pentru a preveni complicațiile cardiace și renale, face parte din pilonul Mai Multă Sănătate. Ceea ce își propune Boehringer este să extindă accesul la servicii medicale pentru mai mult de 50 de milioane de pacienți. Investim 35 de miliarde euro (la nivel mondial) în inovație în sănătate pentru a combate bolile necomunicabile. Iar programele de screening ne ajută să identificăm bolile din timp. Vrem să ne concentrăm pe prevenție, nu să ajungem să tratăm complicații foarte costisitoare în viitor”, a mai zis Vasiliki Tsagkaraki.

România este prima țară care primește finanțare în acest program (din UE)

„De ce România? Aceasta este o întrebare foarte bună. Suntem foarte mândri că România a primit acest fond de pornire pentru Caravana cu medici. Acest lucru se bazează pe mai multe motive care fac din România o țară atractivă și un pionier în UE pentru a primi acest tip de finanțare. Aș spune că sunt patru motive.

Primul motiv este nevoia medicală reală. Există decalaje în ceea ce privește accesul la servicii medicale în România. Așa cum am spus, în zonele rurale există un mare deficit de infrastructură medicală. Pacienții, mai ales cei din mediul rural, care nu au educație suficientă sau nu au o cultură a prevenției, nu merg la controale medicale regulate la medic. Acest lucru se aliniază perfect cu misiunea SD4G de a extinde accesul la sănătate pentru cei care nu au acces la sistemul medical. Acesta este primul motiv, nevoia medicală reală.

Al doilea motiv este că guvernele României au demonstrat deschidere pentru colaborări în format de finanțare public-privat.

Al treilea motiv ține de scalare și de influența regională. România poate fi o țară pionier. Iar dacă acest program al Caravanei cu medici funcționează bine și aduce valoare zonelor rurale, comunităților, atunci poate fi extins în Europa Centrală și de Est.

Al patrulea motiv, și cel mai important, pentru care am selectat România, este că România este foarte avansată în ceea ce privește cadrul legislativ pentru serviciile medicale mobile. Din cauza lipsei de infrastructură, mai multe guverne și actori din sistemul de sănătate, în trecut, au venit cu legislație care să susțină medicina mobilă, pentru a acoperi aceste goluri.

Iar actualul guvern sprijină și mai mult medicina mobilă. Ce ne-am dorit cu Caravana cu medici este ca acest ONG, cu ajutorul grantului, să susțină intenția guvernului de a sprijini zonele rurale, în special în ceea ce privește diabetul, pentru a avea un diagnostic precoce și pentru a preveni complicațiile severe la nivel cardiovascular și renal.

Un alt motiv, apărut ulterior, ține de Caravana cu medici în sine. Este un ONG foarte valoros. A primit premii la nivel european pentru contribuția la dezvoltarea serviciilor medicale mobile în România, ca pionier, înainte ca alte țări să fie recunoscute.

Au pasiune și determinare să lucreze în mediul rural. Au organizat până acum peste 200 de caravane pe diferite patologii. Am avut partenerul potrivit, deschiderea potrivită în țară și o nevoie medicală uriașă, de aceea România a fost aleasă pentru a primi acest grant”, a mai zis Vasiliki Tsagkaraki.

Cum sunt ajutați pacienții din mediul rural

„Atunci când primesc grantul, Caravana cu medici este singurul actor responsabil să deruleze și să implementeze acest program foarte important. Ei au canalele potrivite pentru a comunica în diferite comunități.

Au expertiză în a se conecta cu primăriile locale și cu comunitățile. Acesta este canalul potrivit pentru a informa oamenii din comunitate. Cum fac acest lucru? Folosesc rețelele sociale, comunicarea directă cu autoritățile locale și, cel mai important, motivează și inspiră autoritățile locale să meargă să vorbească cu oamenii.

Astfel, comunitățile înțeleg, în final, de ce este important să vină la acest program de screening și înțeleg ce se va întâmpla acolo. Doar prin transparență și prin comunicare oamenii din comunitate se simt confortabil și devin mai familiarizați, iar apoi vin să participe la screening. La final, omul este cel care decide pentru el sau ea. Nimeni nu îl/o poate obliga să vină la screening”, a mai spus Vasiliki Tsagkaraki.

Cum sunt selectați pacienții

„Pentru noi, din moment ce este un program de sustenabilitate și nu atât un program de cercetare, criteriul principal este ca programul să fie cât mai incluziv posibil. Ce înseamnă asta? Înseamnă că invitația este deschisă fiecărei persoane din mediul rural, din comunitățile în care ajunge Caravana.

Noi alegem locurile pe criterii sociale și geografice, în funcție de unde merge Caravana cu medici. Caravana cu medici are deja contactele ei și merge acolo unde este cea mai mare nevoie.

Când ajung în aceste comunități cu nevoi mari, toate persoanele sunt invitate. Totuși, se folosesc anumite chestionare de screening. Iar pentru a folosi cât mai bine fondul de pornire, sunt testați cu prioritate cei care au risc mai mare.

Depinde și de persoanele care au un anumit risc și sunt dispuse să participe. Acesta este modul în care Caravana cu medici selectează, în final, populația care este efectiv testată”, a declarat Vasiliki Tsagkaraki.

CITEȘTE ȘI: Proiect major în domeniul sănătății: 11.000 de români din mediul rural vor beneficia de screening gratuit pentru diabet zaharat

Interviul integral este aici: