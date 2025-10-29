Proiect major în domeniul sănătății: 11.000 de români din mediul rural vor beneficia de screening gratuit pentru diabet zaharat

Inițiativa va ajunge în comunități din toate județele din România, începând cu Timiș, Brașov, Iași, Bihor, Dolj, Ialomița sau Constanța. Programul este organizat de Caravana cu Medici, susținut printr-un fond de finanțare, împreună cu Boehringer Ingelheim și se va desfășura în perioada octombrie 2025 - decembrie 2026.

„Prin intermediul acestui proiect, aducem asistență medicală preventivă esențială direct în comunitățile rurale, unde accesul la servicii medicale este adesea limitat”, a declarat Alexandru Covaciu, președintele Caravanei cu Medici. „Suntem foarte încântați să oferim asistență medicală specifică la o scară atât de largă. Diabetul este o urgență națională și mulți oameni, în special cei din zonele rurale, trec adesea nediagnosticați și neobservați de sistemul național de sănătate. Suntem aici pentru a schimba acest lucru cu ajutorul partenerilor noștri. Caravanele vor vizita comunitățile locale în weekend-uri, facilitând accesul oamenilor la aceste servicii de sănătate cruciale”. Screening-ul va include analize de sânge (glicemie, hemoglobină glicată, profil lipidic complet) și examene paraclinice (ECG, tensiune arterială, saturație de oxigen, indice de masă corporală și evaluare a greutății). Fiecare pacient va primi o consultație de specialitate cu un bilanț personalizat al stării de sănătate și recomandări adaptate pentru tratament, dietă sau investigații suplimentare, dacă este necesar.

„Acest program extins de screening pentru diabet face parte din inițiativa noastră Dezvoltare Durabilă pentru Generații (SD4G)”, a declarat Vasiliki Tsagkaraki, Director General, Boehringer Ingelheim România. „România este prima țară din UE căreia i s-a acordat un fond de finanțare SD4G și vom sprijini Caravana cu Medici cu 1,1 milioane de euro pentru acest proiect. Viziunea noastră este ca nimeni și nicio comunitate - oricât de mică - să nu fie lăsată în urmă în ceea ce privește accesul la asistență medicală. Prin screening-ul precoce, consolidarea legăturii dintre pacienți și medici și prin creșterea gradului de conștientizare cu privire la diabet, contribuim la un ecosistem medical mai rezistent în România. Acest program pune, de asemenea, bazele unui model de colaborare între companii, ONG-uri și autorități locale, care poate fi replicat la nivel național”.

Dezvoltarea Durabilă pentru Generații (SD4G) este cadrul strategic global al Boehringer Ingelheim, axat pe îmbunătățirea sănătății umane și animale, protejarea planetei și responsabilizarea comunităților. Până în 2030, compania își propune să extindă accesul la asistență medicală pentru 50 de milioane de persoane din comunitățile defavorizate, să investească 35 de miliarde de euro în inovarea în domeniul sănătății și să contribuie activ la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU.

În România, diabetul de tip 2 (DZT2) afectează aproximativ 11,6% din populație - o cifră alarmantă de 2,2 milioane de persoane. Cu toate acestea, în 2024, doar 1,22 milioane de persoane primeau tratament, lăsându-i pe aproape jumătate dintre cei afectați fără îngrijire adecvată. Acest program este o inițiativă semnificativă în domeniul sănătății, care nu numai că identifică potențialii pacienți, dar promovează și îmbunătățiri pe termen lung ale rezultatelor în materie de sănătate prin stabilirea unor conexiuni durabile și sustenabile cu sistemul de sănătate. Va fi dezvoltată o platformă medicală dedicată pentru a înregistra pacienții și a-i conecta cu medicii, asigurându-se că aceștia primesc un tratament medical adecvat și continuu, ghidat conform ghidurilor medicale.

Despre Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim este o companie biofarmaceutică activă atât în ​​domeniul sănătății umane, cât și al sănătății animalelor. Fiind unul dintre cei mai importanți investitori în cercetare și dezvoltare din industrie, compania se concentrează pe dezvoltarea de terapii inovatoare care pot îmbunătăți și prelungi viața în domenii cu nevoi medicale neacoperite ridicate. Independentă de la înființarea sa în 1885, Boehringer adoptă o perspectivă pe termen lung, integrând sustenabilitatea de-a lungul întregului lanț valoric. Cei aproximativ 54.500 de angajați ai săi deservesc peste 130 de piețe pentru a construi un viitor mai sănătos și mai sustenabil.

Aflați mai multe pe www.boehringer-ingelheim.com/ro

Despre Caravana cu Medici

Caravana cu Medici este o organizație non-guvernamentală fondată în 2014, dedicată creșterii accesului la asistență medicală în zonele subdeservite prin servicii medicale mobile. Organizația oferă screening, consultații medicale generale și de specialitate, precum și educație pentru sănătate. Cu peste 200 de caravane organizate și filiale active în București, Iași, Cluj, Brașov, Oradea, Timișoara și Craiova, Caravana cu Medici este un susținător ferm al prevenției și accesului echitabil la asistență medicală. Misiunea sa este de a aduce medicina mai aproape de oameni și de a construi o cultură a prevenției și a responsabilității personale pentru sănătate.

Aflați mai multe pe Caravana cu Medici - Caravana cu Medici