Data publicării: 09:26 30 Oct 2025

Rafila: România are nevoie de o abordare coerentă pentru vaccinarea antigripală a copiilor
De Ziua Mondială de Prevenire a Gripei, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, atrage atenția că vaccinarea copiilor împotriva gripei trebuie privită ca o investiție strategică în sănătat

„Vaccinarea antigripală a copiilor este una dintre cele mai eficiente modalități de prevenire a gripei, protejând întreaga comunitate. În același timp, prin vaccinare facem o investiție inteligentă în sănătatea publică””, a declarat Rafila, în contextul mesei rotunde „Viitor fără Gripă – Vaccinare antigripală pentru comunități sănătoase”, organizată recent la Parlament.

Evenimentul a marcat începutul unui demers național de conștientizare și de schimbare a politicilor publice privind vaccinarea voluntară la copii. „Demersul nostru pune în centru informarea corectă și decizia bazată pe date și dovezi științifice pentru ca părinții și autoritățile să aibă certitudinea că fiecare măsură luată are impact real asupra sănătății întregii familii, inclusiv a bunicilor care deseori au boli cronice și prin urmare pot fi mai expuși consecințelor negative ale gripei”, a subliniat Rafila.

România are una dintre cele mai scăzute rate de vaccinare antigripală la copii din Europa – doar 2,5% dintre copiii între 2 și 19 ani au fost vaccinați în sezonul 2024–2025. Potrivit specialiștilor, copiii sunt de două până la trei ori mai contagioși decât adulții, ceea ce transformă prevenția într-o urgență de sănătate publică.

„În fiecare an, echivalentul unei clase de copii își pierde viața din cauza gripei, iar vaccinarea copiilor – inclusiv prin programe voluntare în școli – poate schimba această realitate; prin transparență, colaborare și seriozitate putem transforma vaccinarea voluntară antigripală a copiilor într-un pilon solid al politicilor de din Români”, a conchis Rafila.

