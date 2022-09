Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului din Republica Moldova a aderat la Asociația Europeană a Institutiilor de Garantare. Un pas înainte pentru IMM-uri

”FNGCIMM a susținut aderarea Organizatiei de Dezvoltare a Antreprenoriatului (ODA) din Republica Moldova, în cadrul Asociatiei Europene a Institutiilor de Garantare- AECM – cel mai mare for european, dedicat finanțării și garantării IMM-urilor.

În perioada 14-17 septembrie, o delegatie a FNGCIMM S.A – IFN, condusă de domnul Dumitru Nancu - directorul general al FNGCIMM, vicepreședinte al AECM și membru în Consiliul de Administrație, a participat la reuniunile Asociației Europene a Instituțiilor de Garantare (AECM), care s-au desfășurat la Viena – Austria.

Delegația FNGCIMM s-a alăturat oficialilor și membrilor AECM din 31țări, membre AECM, de reprezentanti ai Băncii Mondiale, ai Comisiei Europene, ai OECD și ai organizațiilor partenere din America de Sud, Asia si Africa, pentru a dezbate și propune soluții la teme privind tranziția către o nouă economie rezilienta.

Prin participarea reprezentanților României și contribuția acestora adusă în cadrul lucrărilor reuniunii, FNGCIMM continuă demersurile de creștere a vizibilității internaționale, în vederea dezvoltării și diversificării produselor de garantare și a unei abordări noi, de perspectivă în politicile de garantare. În același timp, susținerea oferită de FNGCIMM a facilitat aderarea Organizatiei de Dezvoltare a Antreprenoriatului (ODA) din Republica Moldova la AECM, având în vedere cooperarea deschisă între ODA si FNGCIMM.

Un pas spre o cooperare economică mai puternică

“De la preluarea mandatului de vicepreședinte al AECM am avut două obiective pe termen scurt: primul a fost creșterea ajutoarelor de stat pentru IMM-urile din România, fapt care a fost confirmat prin Decizia Comisiei Europeane nr. C(2022) 6579 /09.09.2022 de aprobare a Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS- SA.103626 (2022/N), în valoare de 4 mld euro, ceea ce reprezintă cel mai mare sprijin financiar aprobat la nivel European, pentru IMM-urilor. Prin votul Adunării Generale a AECM, din 15.09.2022 de la Viena, am realizat cel de-al doilea obiectiv privind aderarea Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului” (ODA) din Republica Moldova, ca membru cu drepturi depline în cadrul Asociaţiei Europene a Instituţiilor de Garantare. Pe lângă satisfacția de a contribui la împlinirea aspirației europene a ODA, nu pot să nu remarc că acest fapt va deschide calea promovării unor produse specifice bilaterale și de vecinatate comune dedicate IMM-urilor, cu implicarea membrilor AECM și spre beneficiul tuturor părților implicate. Ne bucură, de asemenea, decizia de a se organiza în primavara anului 2023. Sedinta Consiliului de Administratie al AECM, ceea este reprezintă o continuare firească a demersurilor de deschidere instituțională, pe care am abordat-o de la începutul mandatului meu de vicepreședinte AECM.”, a declarat domnul Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM.

“Prin aderarea la AECM, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a realizat un pas important în parcursul pe care și l-a asumat, de a dezvolta o cooperare economică puternică cu principalii parteneri europeni. Mulțumim Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri din România și în special domnului Dumitru Nancu, director general al FNGCIMM și vicepreședinte AECM, care ne-a susținut candidatura și ne-a împărtășit din experiența sa bogată, facilitând accesul ODA în AECM. Suntem convinși că această asociere care ne onorează, va contribui la o susținere mai puternică a IMM-urilor din Republica Moldova și a mediului de afaceri, în ansamblul său.”, a declarat directorul interimar al ODA, Dumitru Pîntea.

Pe de altă parte, domnul Guy Selbherr – Președintele AECM a apreciat contribuția conducerii FNGCIMM în cadrul forului european “Fondul a devenit membru AECM la doar doi ani de la înființare și din 2007 este reprezentat permanent în Consiliul de Administrație al AECM. Mă bucur că Dumitru Nancu este din toamna anului trecut unul dintre vicepreședinții mei. Suntem foarte recunoscători pentru angajamentul dumneavoastră puternic față de familia noastră europeană de instituții de garantare, pentru rolul activ pe care îl jucați în cadrul asociației noastre și pentru contribuțiile dumneavoastră prețioase la munca noastră”

Reprezentanți din afara spațiului european au participat la discuții

Tematica evenimentelor AECM și punctul comun al dezbaterilor din cadrul sedințelor adunării generale, a conferinței internationale si a seminarului, au avut ca focus Promovarea unei schimbări structurale pentru o nouă și sustenabilă Europa-Garanții cu țintă pe start-upuri.

În cadrul sesiunii publice a adunarii generale a AECM, a fost reiterată preocuparea pentru susținerea unor economii reziliente în contextul actualei crize, principalul obiectiv fiind Deblocarea viitorului: tranziția rezistentă a IMM-urilor, cu prezentari susținute de către reprezentanții Comisiei Europene, a domnului Kerstin Jorna - director general, Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri (DG GROW) și de către doamna Barbara Brandtner, Director Piețe și Servicii financiare din cadrul Direcției Generală Concurență (DG COMP).

O altă temă de interes care s-a desprins din lucrările reuniunii a fost Interacțiunea instituțiilor de garantare mutuale, private și publice în beneficiul IMM-urilor, vorbitorii din cadrul acestei sesiuni, împărtășind exemple de bune practici din țări precum Franța, Germania, Grecia și Spania.

În cadrul Conferinței Internationale, susținute în marja lucrărilor AECM, președintele Comitetului OCDE pentru IMM-uri și antreprenoriat (CSMEE), dl.Martin Godel, a propus în prelegerea sa De la criză la redresare: sprijin optim pentru IMM-uri, soluții la provocările perioadei actuale, iar reprezentanții Băncii Mondiale, dl. Pietro Calice, Economist Financiar Senior, Europa și Asia Centrală și dl. Henk Jan Reinders, Economist din Sectorul Financiar privind Finanțe, Competitivitate și Inovare Global Practice din cadrul aceleași instituții, au continuat în aceeași notă, în cadrul panelului Cum să facem durabile instituțiile de garantare și IMM-urile.

Panelul privind Strategia de transformare corectă pentru instituțiile de garantare, a oferit ocazia exprimării unor opinii din afara spațiului comunitar, cu intervenții remarcabile ale invitaților din Coreea de Sud și din partea Rețelei globale a instituțiilor de garantare (GNGI), iar în cadrul seminarului anual al GNGI, principala temă supusă dezbaterii a fost „Promovarea schimbării structurale pentru o nouă Europă durabilă – Garanții cu accent pe start-up-uri”.

Reuniunea Anuală a Rețelei Generale a Instituțiilor de Garantare s-a încheiat cu o dispoziție principală: „Greening the Guarantee World”.

În marja reuniunilor, reprezentanții României au avut intalniri de networking și discutii bilaterale cu reprezentantii: SOCAMA(Franta), SAECA(Spania), WORLD BANK (biroul de reprezentare de la Viena), COMISIA EUROPEANA (DG COMP), BPI FRANCE, AWS(Austria), GARANTIQA(Ungaria), ODA(Republica Moldova), SME United, HDB Bank (Grecia), KOREG (Coreea de Sud) si cu presedintele AECM precum si cu Secretarul General al Organizatiei. În cadrul acestor întâlniri, a fost reiterată deschiderea părților pentru colaborarea directă sub egida AECM pentru transferul de bune practici și identificarea unor noi produse adecvate pietelor comune pentru susținerea IMM-urilor”, a fost transmis în comunicat.

