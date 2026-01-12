Camera secretă ascunsă sub „super-ambasada” Chinei din Londra: suspiciuni de spionaj

China ar avea în plan construirea unei camere subterane secrete care ar putea fi folosită pentru a spiona Marea Britanie în incinta controversatei sale „super-ambasade” din Londra, conform Daily Mail.

Planurile neredactate, dezvăluite de Telegraph, arată o cameră ascunsă în colțul nord-vestic al clădirii, la doar câțiva metri distanță de o rețea vitală de cabluri care conectează unele dintre cele mai importante sectoare financiare din Londra.

Camera triunghiulară măsoară până la 40 de metri lățime și 2-3 metri adâncime și include cel puțin două sisteme de aerisire, potrivit ziarului, ceea ce pare să indice că ar putea găzdui echipamente generatoare de căldură, cum ar fi computere de înaltă tehnologie.

Face parte dintr-o rețea de 208 camere secrete, majoritatea ascunse publicului în propunerile de planificare, situate sub „super-ambasada” din Beijing, care urmează să fie construită pe locul Royal Mint, în așteptarea aprobării din partea lui Sir Keir Starmer.

Presiuni politice înaintea vizitei în China

Se spune că Downing Street a propus ca prim-ministrul să aprobe planurile înainte de vizita sa în China de la sfârșitul acestei luni, în încercarea de a aplana relațiile cu președintele Xi Jinping, după o serie de întârzieri în planificare.

Există însă temeri că noua ambasadă ar putea fi folosită ca „centru de spionaj”, unii critici exprimându-și îngrijorarea că China ar putea intercepta cablurile și asculta informații importante.

Documentele relevă, de asemenea, că peretele exterior al camerei, situat chiar lângă cabluri, ar fi demolat și reconstruit, alimentând și mai mult temerile că acestea ar putea fi interceptate.

Expertul în securitate, profesorul Alan Woodward, a declarat că acest lucru reprezintă un „semnal de alarmă” și că faptul că cablurile se află atât de aproape de clădire ar fi o „tentație enormă” pentru China.

Anul trecut, The Mail on Sunday a dezvăluit că documentele de planificare pentru ambasadă includeau „temnițe de spionaj” – două suite de camere la subsol și un tunel, al căror scop a fost redactat din motive de securitate.

Surse diplomatice au dezvăluit, de asemenea, că un „campus de spionaj” propus va oferi cazare la fața locului pentru peste 200 de ofițeri de informații la ambasadă.

O dispută a izbucnit în legătură cu mega-ambasada planificată încă din 2018, când China a cumpărat terenul de 215.280 de metri pătrați pentru 255 de milioane de lire sterline de la Crown Estate.

Controverse vechi, mize geopolitice mari

Au apărut imediat temeri legate de securitate, având în vedere proximitatea terenului față de comunicațiile subterane sensibile din Square Mile.

Cablurile de-a lungul Mansell Street, care aparțin companiilor BT, Colt Technologies și Verizon, transportă comunicații către și dinspre instituțiile financiare din City of London.

Acestea se află chiar între centrele financiare din City și Canary Wharf și în apropierea a trei centre de date importante, inclusiv Bursa de Valori.

Cei care au fugit din Hong Kong de regimul chinez se tem, de asemenea, că imensa ambasadă ar putea fi folosită ca bază pentru a-i vâna.

Copii ale planurilor cu încăperile subterane redactate, dezvăluite în Mail on Sunday, au amplificat temerile cu privire la planurile Chinei pentru complex.

Acesta a dezvăluit că documentele de planificare pentru controversata ambasadă includ „două suite de camere anonime, fără etichete, la subsol și un tunel”, cu scopul lor exact „redactat din motive de securitate”.

Beijingul respinge acuzațiile

China a respins afirmațiile potrivit cărora ambasada ar putea fi un centru de spionaj, în timp ce BT a declarat pentru Telegraph că are „măsuri de securitate solide” și că colaborează cu guvernul pentru a-și proteja activele.

Decizia privind aprobarea ambasadei trebuia luată pe 10 decembrie, dar a fost amânată pentru a-i permite secretarului pentru locuințe Steve Reed, care are ultimul cuvânt în cazurile importante de urbanism, să examineze propunerea mai în detaliu.

Downing Street a sugerat că luarea în considerare a „implicațiilor speciale în materie de securitate” a necesitat mai mult timp pentru analizarea cererii de urbanism.

Beijingul a criticat ulterior decizia, afirmând că era „complet nejustificată” și că motivele care au stat la baza ei erau „nefondate”.

Aceasta a survenit pe fondul sugestiilor că neaprobarea noii ambasade la Londra ar putea ruina planurile lui Sir Keir de a efectua prima sa vizită oficială în China, prevăzută între 29 și 31 ianuarie.

Ministerul Locuințelor, Comunităților și Administrației Locale a declarat că nu poate oferi un comentariu în timp ce cererea este în curs de evaluare. Daily Mail a contactat Ambasada Chinei în Marea Britanie pentru a obține un comentariu.