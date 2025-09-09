Data publicării:

Cine este Alexandru Bălan, fost șef din serviciul de informații al R. Moldova, care ar fi divulgat către KGB informații secrete de stat ale României

Alexandru Bălan a ajuns în această dimineață la sediul central al DIICOT din București. 

Alexandru Bălan este acuzat de DIICOT de trădare și spionaj. Fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova, Alexandru Bălan ar fi trimit secrete de stat ale României către KGB, în Belarus. În 2016, a fost numit director adjunct al SIS. La acea vreme, presa din Republica Moldova nota desrpe el că este ofițer SIS de carieră. Inițial, ar fi colaborat cu serviciul de informații  al Federației Ruse, apoi ar fi ajuns să coopereze cu serviciile de informații din Belarus. Asta doar pentru a putea opera mai ușor pe teritoriul UE. 

În perioada 2024 - 2025, Alexandru Bălan ar fi realizat două întâlniri, ambele la Budapesta, cu ofițeri ai Comitetului Securităţii de Stat - KGB al Republicii Belarus. Există suspiciuni rezonabile că scopul a fost transmiterea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate. 

Informațiile transmise ar fi fost ”în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”. 

Ancheta este desfășurată de EUROJUST, cu ajutorul serviciilor de informaţii din România, Ungaria şi Cehia, precum şi de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia şi Republica Moldova. 


Comunicatul DIICOT: 

Astăzi, 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism - Structura Centrală, împreună cu polițiști ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au pus în aplicare un mandat de aducere emis pe numele unui suspect, în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată. 

Din probatoriul administrat a reieșit faptul ca, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizata a unor informații secrete de stat, către reprezentați ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României. 

Astfel, între anii 2024-2025, suspectul a realizat doua întâlniri, ambele în Budapesta - Ungaria, cu ofițeri de informații din cadrul Comitetului Securității de Stat - KGB al Republicii Belarus, existând suspiciuni rezonabile ca aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate. 

Ancheta, desfășurată sub egida EUROJUST, a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații din România, Ungaria și Cehia, precum și de sprijinul procurorilor din Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.

Comunicatul SRI: 

În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

Activitatea specifică derulată de SRI în această cauză a fost una complexă și a fost realizată în cooperare cu serviciile de informații partenere din Cehia, Polonia și Ungaria, în etapa finală a investigației beneficiind și de sprijinul serviciului de informații din Republica Moldova.

SRI împreună cu partenerii săi naționali și internaționali va continua monitorizarea atentă a acestor riscuri de securitate și va acționa cu fermitate în scopul apărării securității naționale.

