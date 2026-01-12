€ 5.0887
Stiri

DCNews Stiri Mai mulți români, dar și un britanic, arestați pentru proxenetism după ce ar fi exploatat tinere în UK
Data publicării: 12:14 12 Ian 2026

Mai mulți români, dar și un britanic, arestați pentru proxenetism după ce ar fi exploatat tinere în UK
Autor: Doinița Manic

politie arestari proxenetism Imagine cu o mașină de poliție. Sursa foto: Freepik, imagine cu rol ilustrativ

Mai multe persoane au fost arestate pentru proxenetism după ce ar fi exploatat tinere în Marea Britanie.

 

Mai multe persoane au fost arestate pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi proxenetism în judeţul Buzău, transmite Agerpres. Suspecții, cetățeni români, dar și doi britanici, ar fi recrutat tinere, inclusiv rude, pe care le-au exploatat începând cu anul 2020 pe teritoriul Marii Britanii, a informat, luni, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).

Potrivit sursei citate, în urma mai multor percheziţii efectuate în judeţele Buzău şi Dolj în data de 8 ianuarie de poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău, împreună cu procurorii DIICOT- Biroul Teritorial Buzău, a fost pus sechestru pe mai multe bunuri, inclusiv 9 autoturisme de lux.

Cum erau recrutate tinerele

"Din probatoriul administrat până în prezent a reieşit faptul că, începând cu anul 2020, mai multe persoane cercetate (pe criterii de rudenie) ar fi constituit, în judeţul Buzău, o grupare de criminalitate organizată, la care ar fi aderat ulterior şi alţi membri, inclusiv doi cetăţeni britanici, în scopul obţinerii de importante beneficii financiare din exploatarea sexuală a unor tinere. Grupul infracţional organizat ar fi fost structurat pe mai multe paliere, aflate în strânsă conexiune, iar sub coordonarea liderului, membrii ar fi identificat şi recrutat tinere (inclusiv persoane cu care se aflau în legătură de rudenie sau concubinaj), pe care le-ar fi transportat pe teritoriul Marii Britanii, unde le-ar fi determinat să practice sau să continue practicarea prostituţiei sub directă supraveghere şi coordonarea grupării de criminalitate organizată", precizează comunicatul de presă transmis de IGPR.

Rolul celor doi cetățeni britanici

Cei doi cetăţeni britanici membri s-ar fi ocupat de transportul, supravegherea şi "protecţia" tinerelor pe teritoriul Angliei, în Londra şi zonă adiacentă. Potrivit oamenilor legii, sumele de bani provenite din activitatea infracţională ar fi fost însuşite, aproape integral, de către gruparea de criminalitate organizată.

"În urma celor 9 percheziţii domiciliare efectuate pe teritoriul României, au fost descoperite şi ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, dispozitive de stocare a datelor, precum şi alte mijloace de probă. A fost dispusă măsura sechestrului asigurător asupra a 9 autoturisme (inclusiv de lux) şi mai multe imobile aparţinând membrilor grupului infracţional organizat. Simultan, autorităţile judiciare din Marea Britanie au pus în aplicare 4 mandate de percheziţie domiciliară, în Londra. În aceeaşi zi, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Buzău au dispus reţinerea a 3 persoane cercetate şi măsura controlului judiciar faţă de alte două", informează sursa citată.

Ulterior, instanţa a dispus arestarea persoanelor reţinute, fiind continuate investigaţiile cu privire la alţi trei români. În plus, subliniază IGPR, autorităţile judiciare engleze au dispus măsura arestării preventive a unuia dintre cei doi cetăţeni britanici vizaţi în anchetă. 

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

proxenetism
marea britanie
igpr
perchezitii
