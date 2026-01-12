€ 5.0896
A nins în București! Poate un avion F 16 să decoleze pe o astfel de vreme?
Data actualizării: 19:50 12 Ian 2026 | Data publicării: 19:48 12 Ian 2026

EXCLUSIV A nins în București! Poate un avion F 16 să decoleze pe o astfel de vreme?
Autor: Liliana Zămârcaru

avion f 16 Avion F 16

Poate F 16 să decoleze când ninge?

 

Este o întrebare care circulă foarte mult pe TikTok. Răspunsul a venit de la jurnalistul Adelin Petrișor.

„Uite, când vorbim noi, a început să ningă puternic în București. Cum le-ai răspunde tiktokerilor de pe contul tău care spun că nu poate un F 16 să decoleze pe o astfel de vreme?”, i-a spus ziaristul Tudor Curtifan lui Adelin Petrișor.

Avioanele alea pot decola cu zero vizibilitate

„Ideea e următoarea: Avioanele alea pot decola cu zero vizibilitate. Dar ideea e alta. Dacă ar trece pe la Arcul de Triumf, când norii ar fi până la arc, în afară de faptul că ai auzi niște zgomot, ce ai vedea? Adică ele pot trece, dar trec atunci când e frumos, ca să le vezi, să faci fotografii, să se bucure copiii, să le arăți la televizor.

În altă ordine de idei, ele pot decola și când ninge, când plouă, când pista e înghețată. Au utilaje care o curăță.
Dar când e război, riști să pierzi un avion când ai gheață pe pistă. Dar decolezi să-ți aperi țara. În schimb... să riști ca avionul să aibă probleme doar ca să treacă peste Arcul de Triumf, spectatorii nevăzând nimic pentru că plafonul e jos?!

Adică sunt tâmpenii. Dar sunt oameni care nu știu și se întreabă. Și e normal să se întrebe. Sunt alții care sunt boți, trolli și fac asta intenționat”, a zis Adelin Petrișor în podcastul „În direct din linia întâi” cu Tudor Curtifan la Defense Romania.

adelin petrisor
avioane
