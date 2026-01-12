€ 5.0896
Data actualizării: 19:37 12 Ian 2026 | Data publicării: 19:35 12 Ian 2026

Mii de turiști blocați în Laponia din cauza anulării zborurilor în timpul valului de frig arctic. O româncă se află printre ei
Autor: Alexandra Curtache

Româncă în Laponia Foto: TikTok Theea_B

Mii de persoane au rămas blocate în Laponia în acest weekend după ce zborurile au fost anulate din cauza frigului extrem. O româncă stabilită în Laponia explică mai bine situația.

 

Temperaturile la aeroportul Kittila au scăzut duminică la aproape -40 grade Celsius (-40 °F), după câteva zile de vreme geroasă, cu temperaturi minime de -37 grade Celsius (-35 °F) ieri.

Zborurile anulate până acum includ cele către Londra, Manchester, Paris și Amsterdam, iar primul zbor programat pentru astăzi a fost anulat aseară.

Pasagerii așteaptă cu nerăbdare noutăți la aeroport, dar oficialii au declarat că condițiile meteorologice sunt extrem de dificile pentru dezghețarea aeronavelor, întreținere și realimentare.

Ninsorile abundente, vântul puternic și drumurile înghețate au agravat problemele de transport local, în timp ce companiile aeriene încercau să transporte pasagerii cu autobuze la alte aeroporturi pentru a-i repatria.

Mărturia unei românce aflate în mijlocul gerului

Aeroportul Kittila, situat în Laponia, în nordul slab populat, deservește turiștii care se îndreaptă spre stațiunile de schi din apropiere și care doresc să admire aurora boreală.

„Sunt -36 de grade în Laponia și toate zborurile s-au anulat pentru că niciun avion nu a putut să aterizeze în ultimele 48 de ore pentru că în afara Levi-ului sunt -43 de grade acum. Așa că nu funcționează defrosting-ul și toate zborurile au fost anulate pe mâine sau poimâine. Dacă ați vrut să veniți în Laponia... ei bien toate activitățile, totul a fost anulat în ultimele 4 zile din cauza frigului. Acum două zile au fost -46 de grade”, a spus pe TikTok, duminică, o româncă stabilită temporar în Laponia.

De asemenea, aceasta a mai oferit un update luni dimineață: „Bună dimineața din Laponia. M-am trezit și erau -39 de grade afară, iar în cabană doar 14 grade, deci muream de frig. Instant cum am ieșit afară am început să tușesc. Nu puteam să respir pe aerul acesta atât de rece. Instant a început să mă doară în piept. După muncă am plecat spre magazin să cumpărăm niște radiatoare pentru că nu aveam cum să stăm așa. Chiar dacă era extrem de frig am primit o notificare că urmează să fie o Auroră, care a fost superbă. Dar mai mult de 40 de minute nu am putut sta afară”.  

Un val de frig extrem pentru Finlanda

Finlandezii sunt, în general, obișnuiți cu temperaturile geroase din timpul iernii, dar frigul din acest an, care a afectat regiuni întinse din nordul, centrul și estul Europei, este mai sever decât în alți ani.

Potrivit consiliului național de turism, temperatura medie în această regiune este de -14 grade Celsius în timpul iernii, cu scăderi ocazionale până la -30 de grade Celsius.

Se preconizează că înghețul puternic va continua și astăzi, Institutul Meteorologic Finlandez prevăzând temperaturi de aproape -40 grade Celsius. 

@theea_b Doamne niciodată nu a fost atât de frig #laponia #frig #extrem ♬ som original - Royal songs

