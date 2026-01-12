€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Proteste la Globurile de Aur 2026. Ce insigne au afișat unele vedete / VIdeo
Data actualizării: 11:44 12 Ian 2026 | Data publicării: 11:43 12 Ian 2026

Proteste la Globurile de Aur 2026. Ce insigne au afișat unele vedete / VIdeo
Autor: Andrei Itu

premii_globurile_de_aur_2021_lista_completa_agerpres_05154700 Globurile de Aur 2021

Mai multe vedete au purtat insigne de protest la Globurile de Aur 2026.

 

Insignele erau anti-ICE, fiind afișate în semn de omagiu adus lui Renee Good,  împușcată mortal în mașina sa de un ofițer al Serviciului de Imigrări și Vamă (ICE) săptămâna aceasta, la Minneapolis, SUA.

Pe aceste insigne alb-negru scria sloganuri precum ”BE GOOD” și ”ICE OUT”. Astfel, s-a indus o perspectivă politică în gala de premiere după ceremonia relativ apolitică din 2025.

Insigne alb-negru pe covorul roșu

Mark Ruffalo, Wanda Sykes și Natasha Lyonne au purtat insignele  alb-negru pe covorul roșu, alte vedete fiind așteptate să le afișeze și ele, scrie AP.

De la împușcăturile de miercuri, au izbucnit manifestații în toată țara, unele au dus la ciocniri cu forțele de ordine, în special în Minneapolis, acolo unde ICE desfășoară cea mai mare operațiune de aplicare a legii cu privire la imigrație de până acum.

Video

”Avem nevoie ca fiecare parte a societății civile, fiecare societate să se exprime. Avem nevoie de artiștii noștri. Avem nevoie de artiștii noștri. Avem nevoie de oamenii care reflectă societatea”, a zis Nelini Stamp de la Working Families Power, una dintre inițiatoarele insignelor anti-ICE.

Vezi și - VIDEO Selena Gomez a uimit la Globurile de Aur 2026 cu o rochie spectaculoasă, la care au lucrat sute de ore designerii

De unde a început ideea cu insigne ”ICE OUT”

La începutul acestei săptămâni, după un schimb de mesaje text a început ideea cu insigne ”ICE OUT”. Mesajele au fost între Stamp și Jess Morales Rocketto, directoarea executivă a unui grup de advocacy latino numit Maremoto.

Ele cunosc faptul că momentele culturale de mare anvergură pot introduce milioane de telespectatori în chestiuni și probleme sociale.

Al treilea an de activism la Globurile de Aur pentru Morales Rocketto

Este al treilea an de activism la Globurile de Aur pentru Morales Rocketto. Anterior, el a mobilizat Hollywood-ul cu scopul de a protesta cu privire la politicile de separare a familiilor ale administrației Trump.

Stamp a zis că se gândește mereu la premiile Oscar din anul 1973, atunci când Sacheen Littlefeather i-a luat locul lui Marlon Brando, refuzând premiul, cu scopul de a protesta față de portretizarea nativilor americani în industria divertismentului american.

Vezi și - Lista premiilor la Globurile de Aur 2026 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

globurile de aur 2026
ice out
protest globurile de aur
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Acuzații de corupție în Cipru: Prima Doamnă a demisionat dintr-o organizație caritabilă, după apariția unui videoclip
Publicat acum 15 minute
Mai mulți români, dar și un britanic, arestați pentru proxenetism după ce ar fi exploatat tinere în UK
Publicat acum 18 minute
Șeful Rezervei Federale SUA, anchetat penal. Randamente mixte pentru titlurile de trezorerie
Publicat acum 23 minute
Dâmbovița turistică. Peste 300.000 de vizitatori în 2025
Publicat acum 27 minute
Vești pentru românii cu credite: Cât a ajuns ROBOR la 3 luni
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat acum 13 ore si 18 minute
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 10 Ian 2026
Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii
Publicat acum 20 ore si 22 minute
Sofia Vicoveanca a făcut infarct
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close