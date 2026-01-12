€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Lista premiilor la Globurile de Aur 2026
Data actualizării: 09:00 12 Ian 2026 | Data publicării: 08:35 12 Ian 2026

Lista premiilor la Globurile de Aur 2026
Autor: Gabriela Ungureanu

globurile de aur premii film seriale cinematografie 2026 Lista premiilor la Globurile de Aur 2026. Sursa foto: Agepres

Noaptea trecută au fost decernate Globurile de Aur, ajunse la cea de-a 83-a ediţie, în cadrul unei gale organizate de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA).

 

Iată lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 83-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), duminică seară, la hotelul Beverly Hilton din Beverly Hills, California.

CINEMATOGRAFIE

Cel mai bun film - dramă: "Hamnet".

Cel mai bun film - comedie/musical: "One Battle After Another".

Cel mai bun actor într-un film dramă:  Wagner Moura - "The Secret Agent".

Cea mai bună actriţă într-un film dramă: Jessie Buckley - "Hamnet".

Cel mai bun actor într-un film comedie/musical: Timothée Chalamet - "Marty Supreme".

Cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical: Rose Byrne - "If I Had Legs I'd Kick You".

Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgard - "Sentimental Value".

Cea mai bună actriţă în rol secundar în film: Teyana Taylor - "One Battle After Another".

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another".

Cel mai bun scenariu: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another".

Cel mai bun film străin: "The Secret Agent" (Brazilia).

Cea mai bună performanţă în domeniul cinematografiei şi în box-office: "Sinners".

Cel mai bun film de animaţie: "KPop Demon Hunters".

Cea mai bună coloană sonoră - Ludwig Göransson, "Sinners".

Cel mai bun cântec original - "Golden" - "KPop Demon Hunters" (Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick).

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Helen Mirren.

TELEVIZIUNE

Cel mai bun serial dramă: "The Pitt".

Cel mai bun actor într-un serial dramă: Noah Wyle - "The Pitt".

Cea mai bună actriţă într-un serial dramă: Rhea Seehorn - "Pluribus".

Cel mai bun film pentru televiziune/mini-serie: "Adolescence".

Cel mai bun actor într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Stephen Graham - "Adolescence".

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Michelle Williams - "Dying for Sex".

Cel mai bun serial de comedie/musical: "The Studio".

Cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical: Seth Rogen - "The Studio".

Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie/musical: Jean Smart - "Hacks".

Cel mai bun podcast: "Good Hang with Amy Poehler".

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar la televiziune: Erin Doherty - "Adolescence".

Cel mai bun actor într-un rol secundar la televiziune: Owen Cooper - "Adolescence".

Cea mai bună interpretare stand-up comedy TV: Ricky Gervais: "Mortality".

Premiul onorific Carol Burnett: Sarah Jessica Parker, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

globurile de aur
globurile de aur 2026
premii
gala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
BANCUL ZILEI: Lecția unui tată către fiică
Publicat acum 15 minute
Ministrul Energiei reunește Comandamentul Energetic Naţional în contextul avertizărilor meteo
Publicat acum 21 minute
VIDEO Selena Gomez a uimit la Globurile de Aur 2026 cu o rochie spectaculoasă, la care au lucrat sute de ore designerii
Publicat acum 28 minute
Lista premiilor la Globurile de Aur 2026
Publicat acum 30 minute
Anul turistic 2026 – oferte şi destinaţii. Traian Bădulescu, interviu la DC News TV - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Ian 2026
Șeful IPJ Dolj, Marius Daniel Mîrzacu, a murit la birou
Publicat pe 10 Ian 2026
Părintele Ioan Cozma și-a condus fiul, pe Matei, singur pe ultimul drum. A cedat lângă sicriu VIDEO
Publicat acum 9 ore si 52 minute
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat pe 10 Ian 2026
Pericolul din portocale și lămâi. Un expert indică la ce să fie atenți românii
Publicat acum 16 ore si 56 minute
Sofia Vicoveanca a făcut infarct
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close