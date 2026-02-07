€ 5.0923
|
$ 4.3190
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3190
 
DCNews Cultura Film A murit Jana Brejchova, interpreta reginei din serialul TV "Arabela"
Data actualizării: 13:16 07 Feb 2026 | Data publicării: 13:14 07 Feb 2026

A murit Jana Brejchova, interpreta reginei din serialul TV "Arabela"
Autor: Giorgi Ichim

Lumanare Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Legendara actriţă cehă Jana Brejchova, interpreta reginei din serialul TV "Arabela", a murit la 86 de ani.

Actriţa cehă de film şi televiziune Jana Brejchova a murit vineri la vârsta de 86 de ani după o boală îndelungată, a raportat sâmbătă presa naţională din Cehia, care o citează pe fiica artistei, actriţa Tereza Brodska, informează DPA, potrivit Agerpres.

Jana Brejchova, supranumită uneori "Brigitte Bardot a Cehiei" datorită frumuseţii sale, a fost una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei cehoslovace şi cehe.

Între 1958 şi 1962, a fost căsătorită cu regretatul regizor şi actor Milos Forman, care a devenit ulterior un regizor de mare succes la Hollywood şi a câştigat două premii Oscar. Sora ei mai mică, Hana, care a murit în urmă cu mai puţin de doi ani, a fost şi ea o actriţă cunoscută.

Jana Brejchova s-a născut pe 20 ianuarie 1940, în Praga ocupată de nazişti, într-o familie cu opt copii.

A obţinut primul ei rol într-un film la vârsta de 13 ani. Succesul a venit însă mai târziu, odată cu rolul elevei Jana din lungmetrajul "Higher Principle", despre teroarea ocupaţiei naziste din cel de-Al Doilea Război Mondial, pentru care a primit un premiu de interpretare la Festivalul de Film de la Locarno.

Jana Brejchova a jucat şi în Germania, inclusiv în lungmetrajul antifascist "The House in Karp Lane" din 1965.

În ţara ei natală, actriţa cehă a interpretat un rol principal în îndrăgitul serial TV fantasy pentru copii "Arabela", cunoscut şi sub titlurile "Arabela, prinţesa" sau "Povestea inelului magic". În "Arabela", Jana Brejchova o interpretează pe Regina din Ţinutul Poveştilor. Ea este mama prinţesei Arabela şi soţia Regelui Hyacint, conducători ai unei lumi magice pline de personaje de basm.

De asemenea, a jucat alături de fiica sa, Tereza Brodska, într-un dramă psihologică despre relaţia dintre mamă şi copil.

De-a lungul carierei sale, Jana Brejchova a primit numeroase premii, printre care Medalia de Merit a Republicii Cehe şi premiul cinematografic Bohemian Lion pentru întreaga sa carieră.

"A fost o actriţă excelentă, o legendă a cinematografiei cehoslovace şi o personalitate puternică, care a cucerit generaţii întregi de spectatori cu talentul şi farmecul său", a scris premierul ceh Andrej Babis într-un mesaj omagial distribuit pe reţeaua de socializare X. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Jana Brejchova
film
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 ore si 0 minute
Răzvan Marin a făcut cel mai bun meci al său la AEK Atena
Publicat acum 7 ore si 57 minute
Cum poate fi diminuat bullyingul din şcoli. Propunerea lui Eugen Ilea
Publicat acum 7 ore si 59 minute
Antonio Jose Seguro a câştigat alegerile prezidenţiale din Portugalia
Publicat acum 8 ore si 1 minut
FCSB câştigă cu Oţelul şi se apropie la două puncte de playoff
Publicat acum 8 ore si 46 minute
Război în PNL. Thuma spune că Bolojan a propus ca PNL să îi susţină pe Geoană sau Lasconi la prezidenţiale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 21 ore si 53 minute
PNL acuză USR de „ticăloșie”. Fenechiu face lumină după ce Legea Academiei a aprins spiritele: Acuze de „tunuri imobiliare” și mandate nelimitate
Publicat acum 11 ore si 21 minute
Horoscop săptămânal. Daniela Simulescu, previziuni pentru 9-15 februarie 2026
Publicat acum 22 ore si 46 minute
BANCUL ZILEI: De ce soția și-a părăsit soțul
Publicat acum 16 ore si 51 minute
Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Publicat acum 21 ore si 9 minute
Horoscop 8 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close