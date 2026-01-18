Cineastul Joachim Trier, cel mai bun regizor, cu cel mai bun scenariu

Cineastul danezo-norvegian Joachim Trier, autorul lungmetrajului "Sentimental Value", a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun regizor la cea de-a 38-a ediţie a premiilor Academiei Europene de Film (EFA), organizată sâmbătă seară la Berlin, potrivit site-ului oficial al evenimentului.

La această categorie au fost nominalizaţi regizorii Yorgos Lanthimos ("Bugonia"), Oliver Laxe ("Sirat"), Jafar Panahi ("It Was Just an Accident"), Mascha Schilinski ("Sound of Falling"), Joachim Trier ("Sentimental Value"), potrivit Agerpres.

Acesta este cel de-al doilea premiu EFA câştigat de Joachim Trier sâmbătă seară la Berlin, după premiul obţinut la categoria "cel mai bun scenariu".

Anul trecut, premiul pentru cel mai bun regizor european a fost atribuit cineastului francez Jacques Audiard pentru filmul "Emilia Perez".

Cea de-a 38-a ediţie a galei de decernare a premiilor Academiei Europene de Film, supranumite "Oscarurile europene", se desfăşoară la ora transmiterii acestor informaţii în sala de spectacole Haus der Kulturen der Welt din Berlin.

Premiile Academiei Europene de Film sunt considerate unele dintre cele mai prestigioase distincţii din industria cinematografică. Cei aproximativ 5.400 de membri ai EFA votează pentru desemnarea câştigătorilor în mai multe categorii, aşa cum procedează şi Academia americană de film din Statele Unite, care decernează Oscarurile.