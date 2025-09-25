Atelier de scenaristică, cu regizorul Toma Enache: meşteşug sau inspiraţie?

Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de vineri, în intervalul 19:00-21:00. Datele de desfăşurare sunt următoarele 3, 10, 17, 24 şi 31 octombrie. Vârsta minimă de participare este de 18 ani.

”Acest curs este o invitaţie să explorezi arta scrierii pentru ecran alături de Toma Enache – regizor, actor, poet şi producător, autor al unor filme artistice şi documentare premiate internaţional.

De la lungmetrajele „Nu sunt faimos, dar sunt aromân” şi „Între chin şi amin”, la „Enescu. Jupuit de viu”, fiecare proiect reflectă o viziune artistică profundă şi o stăpânire a emoţiei narative.

Ce face acest curs unic?

Cursul de scenaristică cu Toma Enache împleteşte teoria cu practica reală, oferind nu doar instrumentele tehnice ale scrierii pentru ecran, ci şi exemple concrete din scenarii de referinţă, precum „Parazit” – filmul sud-coreean care a făcut istorie la Oscaruri, câştigând premiile pentru Cel mai bun film, regie, scenariu original şi film internaţional. Analiza acestui scenariu emblematic, alături de experienţa lui Toma ca regizor, producător si actor care a transformat propriile scenarii în filme premiate internaţional dar si foarte apreciate de public, oferă participanţilor o înţelegere profundă a drumului complet de la idee la ecran.

Cui se adresează?

Celor care vor să înveţe subtilităţile scrierii unui scenariu

Celor care au deja experienţă şi vor să-şi perfecţioneze stilul, structura şi vocea narativă

Ce îţi propune cursul?

Să te înveţe cum să construieşti un scenariu memorabil, să scrii cu autenticitate şi să transformi o idee într-o poveste care merită să fie spusă pe ecran.

Temele cursului:

Şedinţa 1: De la observaţie la premise

Discuţie introductivă – reguli de aur în scrierea unui scenariu

Proiecţie de secvenţe din Parasite + discuţie tematică

Exerciţiu: redactarea unei premise proprii cu miză etică şi conflict latent

Final: discuţii

Şedinţa 2: Anatomia personajului

Analiză: dinamica psihologică în familia Kim şi Park

Exerciţii de construcţie de personaje (fişe individuale + dialoguri spontane)

Sesiune de improvizaţie actoricească (opţional) cu dialoguri scrise

Discuţii despre motivaţie, vulnerabilitate şi transformare

Şedinţa 3: Structură şi ritm

Workshop pe structura în 3 acte şi puncte de cotitură din Parasite

Exerciţiu: realizarea unei hărţi narative pentru un scenariu propriu

Activitate de grup: rescrierea unui fragment din film cu structură schimbată

Şedinţa 4: Dialogul ca tensiune subtilă

Lectură şi analiză de replici din film (subtext şi economie de cuvinte)

Exerciţiu: scrierea unui dialog cu conflict indirect + simulare live în perechi

Discuţii despre vocabular, ritm al replicii şi individualizare

Atelier de rescriere: cum stilizezi un dialog banal în ceva memorabil

Şedinţa 5: Finalul şi ecoul