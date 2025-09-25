Atelier de scenaristică, cu regizorul Toma Enache: meşteşug sau inspiraţie?

Cursul de scenaristică cu Toma Enache va fi săptămânal, începând cu data de 3 octombrie.
Cursul se va desfăşura săptămânal, în zile de vineri, în intervalul 19:00-21:00. Datele de desfăşurare sunt următoarele 3, 10, 17, 24 şi 31 octombrie. Vârsta minimă de participare este de 18 ani.
”Acest curs este o invitaţie să explorezi arta scrierii pentru ecran alături de Toma Enache – regizor, actor, poet şi producător, autor al unor filme artistice şi documentare premiate internaţional.
De la lungmetrajele „Nu sunt faimos, dar sunt aromân” şi „Între chin şi amin”, la „Enescu. Jupuit de viu”, fiecare proiect reflectă o viziune artistică profundă şi o stăpânire a emoţiei narative.
Ce face acest curs unic?
Cursul de scenaristică cu Toma Enache împleteşte teoria cu practica reală, oferind nu doar instrumentele tehnice ale scrierii pentru ecran, ci şi exemple concrete din scenarii de referinţă, precum „Parazit” – filmul sud-coreean care a făcut istorie la Oscaruri, câştigând premiile pentru Cel mai bun film, regie, scenariu original şi film internaţional. Analiza acestui scenariu emblematic, alături de experienţa lui Toma ca regizor, producător si actor care a transformat propriile scenarii în filme premiate internaţional dar si foarte apreciate de public, oferă participanţilor o înţelegere profundă a drumului complet de la idee la ecran.
Cui se adresează?
Ce îţi propune cursul?
Temele cursului:
Şedinţa 1: De la observaţie la premise
Şedinţa 2: Anatomia personajului
Şedinţa 3: Structură şi ritm
Şedinţa 4: Dialogul ca tensiune subtilă
Şedinţa 5: Finalul şi ecoul
de Roxana Neagu