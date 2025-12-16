„Jaful secolului”/ „Traffic”, selectat la Festivalul Internațional de la Palm Springs 2026

Filmul ce reprezintă propunerea României pentru nominalizare la Premiile Oscar, la categoria Cel Mai Bun Film Internațional, a impresionat deja spectatorii unor festivaluri internaționale.

Traffic a rulat în cinematografele din România și a fost prezentat în SUA, Marea Britanie și Canada în cadrul unor evenimente importante. „Jaful secolului” / „Traffic” are în palmares Premiul pentru cel mai bun film la Festivalul Internațional de Film Tertio Millennio, Roma, Premiul Publicului la Festivalul Internațional de Film de la Shanghai, Balkan Film Award (premiul pentru cel mai bun film din competiția balcanică), în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Sofia, Marele Premiu la Festivalul Internațional de Film de la Varșovia (2024), Premiul pentru Cea mai bună Actriță în rol principal, la Festivalul Internațional de Film de la Tokyo acordat actriței Anamaria Vartolomei.

Cel de-al doilea lungmetraj al regizoarei Teodora Ana Mihai (care a debutat cu apreciatul „La Civil”) este o coproducție România-Belgia-Olanda, la realizarea căreia au contribuit mai mulți producători cunoscuți din România (Cristian Mungiu, Tudor Reu, Vlad Rădulescu) și din străinătate (Jean Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Annemie Degryse, Jan De Clerq, Delphine Tomson, Jeroen Beker, Linda Van Der Herberg, Sean Wheelan, Kristina Börjeson), ale căror proiecte s-au bucurat de succes internațional.

În rolurile principale joacă Anamaria Vartolomei, Rareș Andrici și Ionuț Niculae. Directori de casting au fost Cătălin Dordea și Ann Willems. Marius Panduru RSC este directorul de imagine al filmului, iar Katharina Wartena și Robert Bitay semnează montajul. Scenografia a fost realizată de Simona Pădurețu, iar de costume s-a ocupat Margriet Procee.