DCNews Politica Ce fac la Bruxelles anti-europenii din România? Negrescu: Este foarte bizar pentru mine
Data publicării: 17:45 16 Dec 2025

EXCLUSIV Ce fac la Bruxelles anti-europenii din România? Negrescu: Este foarte bizar pentru mine
Autor: Anca Murgoci

cum-se-vad-de-la-bruxelles-declaratiile-lui-vance-si-cerinta-ialta-a-rusilor--victor-negrescu-lumea-este-foarte-ingrijorata-aici--sunt-riscuri-majore-asupra-romaniei_79739400 Sursa Foto: Agerpres
 

Sunt români care ar vrea ca țara noastră să fie în afara Uniunii Europene.

Este aceasta soluția, să ieșim din UE? Cu siguranță, nu. Răspunsul îl vedem în autostrăzi și, în general, condițiile de viață mult mai bune ca în anii imediat după comunism.

Despre acest subiect, jurnalistul DC News Radu Gava l-a întrebat pe Victor Negrescu, europarlamentar PSD. Acesta din urmă a zis că „ anti-europenii de la noi din țară nu au niciun fel de argument viabil. De altfel, este foarte bizar pentru mine să constat că, de multe ori, acești anti-europeni, scandalagii la București, votează aici pentru mai multă Europă, ceea ce arată că, de fapt, anti-europenii doar își doresc puterea, nu au niciun fel de proiect alternativ la apartanența la UE”.

Românii au fost cei mai pro-europeni cetățeni din Uniunea Europeană

„Mai tot timpul până acum, românii au fost cei mai pro-europeni cetățeni din Uniunea Europeană. În sensul acesta, prima mea invitație către autorități este să facă mai multe pentru a le explica românilor care sunt oportunitățile directe pentru ei, că apartanența la acest bloc comunitar înseamnă securitate, subvenții pentru fermieri, fonduri europene, acces la piața internă, înseamnă ca românii să aibă dreptul să studieze și să lucreze și în alte state membre.

Or... autoritățile din România par să fie în defensivă. Sunt blocate și nu mai susțin aceste avantaje importante pentru România. Trebuie să fim mult mai incisivi, mai combativi pentru că euroscepticii, anti-europenii de la noi din țară nu au niciun fel de argument viabil. De altfel, este foarte bizar pentru mine să constat că, de multe ori, acești anti-europeni, scandalagii la București, votează aici pentru mai multă Europă, ceea ce arată că, de fapt, anti-europenii doar își doresc puterea, nu au niciun fel de proiect alternativ la apartanența la UE”, a zis europarlamentarul Victor Negrescu, vicepreședinte al PE, la întrebarea lui Radu Gava, jurnalist DC News.

VEZI ȘI: EXCLUSIV De ce e Schengenul militar o miză esențială pentru România 

victor negrescu
bruxelles
parlamentul european
