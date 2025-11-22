€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Stiri Internațional De ce e Schengenul militar o miză esențială pentru România
Data actualizării: 10:19 22 Noi 2025 | Data publicării: 10:19 22 Noi 2025

EXCLUSIV De ce e Schengenul militar o miză esențială pentru România
Autor: Darius Muresan

parada_71315600 Foto: Crișan Andreescu
 

Victor Negrescu, vicepreședinte PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, a declarat că implementarea unui „Schengen militar” ar fi esențială pentru România, mai ales în contextul retragerii unei părți din trupele americane din regiune.

Victor Negrescu subliniază că acest mecanism ar accelera semnificativ mobilitatea trupelor și a echipamentelor aliate pe teritoriul țării, reducând în același timp costurile operaționale și întărind capacitatea de reacție a NATO pe flancul estic.

„Schengenul militar e util inclusiv României în contextul în care, din nefericire, avem această retragere a unei părți din trupele americane. Schengenul militar ne-ar permite ca, în orice situație, armament și trupe ale unor state membre NATO pe care le-am solicita ar ajunge mult mai repede la noi, iar transferurile să se facă mult mai rapid”, a declarat Victor Negrescu, în exclusivitate pentru DC News.

Europarlamentarul a arătat că infrastructura militară și logistica sunt decisive pentru securitatea europeană și trebuie tratate ca atare.

„Tot acest proces ar trebui să aducă o coordonare mai bună, pentru că am văzut că zona de infrastructură militară și logistică sunt cruciale. Acest sistem ar asigura o logistică europeană în materie de apărare și securitate”, afirmă acesta.

Europarlamentarul insistă că proiectul nu este o agendă exclusiv națională, ci o prioritate comună a Uniunii Europene, NATO și Statelor Unite.

„Nu e prioritatea mea absolută, ci una europeană, a NATO și a partenerilor din SUA. Trebuie să fim cât mai bine protejați, folosind cât mai puține resurse”, transmite vicepreședintele Parlamentului European.

Acesta  avertizează că lipsa unui cadru eficient pentru mobilitatea militară generează automat costuri suplimentare și întârzieri în capacitatea de reacție. „

Dacă nu rezolvăm această problemă a mobilității militare, sunt costuri automat mai mari. Prin acest Schengen militar reducem costurile de operare”, conchide Victor Negrescu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 28 minute
Un episod puțin cunoscut din tinerețea lui Putin: Cum a pierdut prima oară alegerile ca apoi să-și ia revanșa la masa dictatorilor
Publicat acum 38 minute
Karol Nawrocki reacționează ferm la planul de pace pentru Ucraina
Publicat acum 1 ora si 22 minute
Extremele se atrag: Mit sau realitate, o întrebare pe care toți o pun într-o relație. Poveste de Hollywood care se termină prost? Video
Publicat acum 1 ora si 43 minute
A murit cântăreaţa italiană Ornella Vanoni
Publicat acum 2 ore si 41 minute
Nicușor Dan transmite că dezbaterea pe Strategia de Apărare a României s-a încheiat și anunță decizia sa
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Noi 2025
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 20 Noi 2025
Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției
Publicat pe 21 Noi 2025
SONDAJ INSCOP: încrederea în politicieni. Top trei, o adevărată surpriză
Publicat pe 20 Noi 2025
Alertă pentru toți românii! Actualizați, de urgență, aceste aplicații
Publicat pe 20 Noi 2025
Alegeri București 2025, sondaj surpriză: Candidatul de pe locul trei în cursa pentru Primăria Capitalei
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Alegeri primar București 2025: Pe cine votați?
Ciprian Ciucu
Daniel Băluță
Cătălin Drulă
Anca Alexandrescu
Ana Maria Ciceală
Eugen Teodorovici
Vlad Gheorghe
Alexandru Zidaru
Alt candidat
Trimite răspunsul
x close