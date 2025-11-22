Victor Negrescu subliniază că acest mecanism ar accelera semnificativ mobilitatea trupelor și a echipamentelor aliate pe teritoriul țării, reducând în același timp costurile operaționale și întărind capacitatea de reacție a NATO pe flancul estic.

„Schengenul militar e util inclusiv României în contextul în care, din nefericire, avem această retragere a unei părți din trupele americane. Schengenul militar ne-ar permite ca, în orice situație, armament și trupe ale unor state membre NATO pe care le-am solicita ar ajunge mult mai repede la noi, iar transferurile să se facă mult mai rapid”, a declarat Victor Negrescu, în exclusivitate pentru DC News.

Europarlamentarul a arătat că infrastructura militară și logistica sunt decisive pentru securitatea europeană și trebuie tratate ca atare.

„Tot acest proces ar trebui să aducă o coordonare mai bună, pentru că am văzut că zona de infrastructură militară și logistică sunt cruciale. Acest sistem ar asigura o logistică europeană în materie de apărare și securitate”, afirmă acesta.

Europarlamentarul insistă că proiectul nu este o agendă exclusiv națională, ci o prioritate comună a Uniunii Europene, NATO și Statelor Unite.

„Nu e prioritatea mea absolută, ci una europeană, a NATO și a partenerilor din SUA. Trebuie să fim cât mai bine protejați, folosind cât mai puține resurse”, transmite vicepreședintele Parlamentului European.

Acesta avertizează că lipsa unui cadru eficient pentru mobilitatea militară generează automat costuri suplimentare și întârzieri în capacitatea de reacție. „

Dacă nu rezolvăm această problemă a mobilității militare, sunt costuri automat mai mari. Prin acest Schengen militar reducem costurile de operare”, conchide Victor Negrescu.