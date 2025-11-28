€ 5.0906
DCNews Stiri Proteste Bulgaria: Guvernul retrimite în Parlament proiectul bugetului pe 2026, primul în euro
Data publicării: 11:33 28 Noi 2025

Proteste Bulgaria: Guvernul retrimite în Parlament proiectul bugetului pe 2026, primul în euro
Autor: Ioan-Radu Gava

bani euro fonduri europene Bancnote Euro, fonduri europene. Foto cu caracter ilustrativ: Pexels
 

În urma protestelor masive din Bulgaria, Guvernul de la Sofia va retrimite în parlament proiectul de buget pe 2026 în urma protestelor.

Guvernul Bulgariei va retrimite spre aprobare parlamentului proiectul de buget pentru 2026, primul elaborat în euro înainte ca ţara să adopte moneda unică la 1 ianuarie, a declarat joi seară premierul Rosen Jeliazkov, în urma protestelor din capitala Sofia, informează Reuters și Agerpres.

Scopul este de a acorda mai mult timp pentru consultări cu partidele de opoziţie, sindicatele şi angajatorii, a declarat prim-ministrul, după ce o comisie parlamentară a adoptat planul bugetar în primă lectură pe 18 noiembrie.

Partidele de opoziţie şi alte organizaţii au mobilizat un număr mare de protestatari pe străzile din centrul Sofiei miercuri seară împotriva planurilor guvernului de a majora contribuţiile la asigurările sociale şi impozitele pe dividende pentru a finanţa cheltuieli mai mari, precum şi împotriva corupţiei de stat.

În urma unei întâlniri cu reprezentanţii grupurilor parlamentare, Jeliazkov, care conduce un guvern minoritar, a declarat că guvernul său va încerca să "restabilească" dialogul cu lucrătorii şi angajatorii înainte de a retrimite bugetul în parlament.

Nu a oferit o dată pentru acest lucru.

Aproximativ jumătate din populaţia ţării se opune adoptării euro, temându-se că aceasta va afecta suveranitatea, iar comercianţii cu amănuntul vor exploata trecerea la moneda unică europeană pentru a creşte preţurile.

Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luna aceasta că inflaţia ar putea creşte odată cu aderarea statului balcanic la zona euro. 

bulgaria
proteste bulgaria
buget
euro
