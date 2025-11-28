Donald Trump ar intenționa să-i înmâneze lui Putin teritoriile ocupate ale Ucrainei. "Europenii pot face ce vor"

The Telegraps scrie, citând surse, că Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și altor teritorii ucrainene ocupate de Putin, pentru a securiza un acord de încheiere a războiului.

Sursa citată susține că Donald Trump și-a trimis trimisul pentru pace, Steve Witkoff, împreună cu ginerele său, Jared Kushner, pentru a-i face o oferta directă lui Vladimir Putin la Moscova. Totodată, sursa afirmă că planul de recunoaștere a teritoriilor, care încalcă convențiile diplomatice americane, este probabil să meargă înainte în ciuda îngrijorărilor aliaților europeni ai Ucrainei.

O sursă ar fi declarat: „Este din ce în ce mai clar că americanilor nu le pasă de poziția europeană. Ei spun că europenii pot face ce vor”.

Semnale de la Moscova

Președintele Rusiei a spus joi că recunoașterea legală de către Washington a Crimeei și a regiunilor Donețk și Luhansk ca teritorii rusești ar fi una dintre chestiunile-cheie în negocierile privind planul de pace al președintelui american. Totodată, Kremlinul a declarat vineri că a primit o strategie revizuită pentru încheierea războiului, elaborată după discuțiile de urgență dintre oficiali ucraineni și americani desfășurate weekendul trecut la Geneva, Elveția.

Un plan de pace inițial în 28 de puncte, formulat de Witkoff după discuții cu oficiali ruși, ar fi oferit recunoașterea „de facto” de către America a Crimeei și a celor două regiuni din Donbasul de est.

Strategia ar fi propus, de asemenea, o recunoaștere „de facto” a teritoriilor controlate de Rusia dincolo de linia de contact din regiunile ucrainene Herson și Zaporojie, după orice acord de încetare a focului. La Geneva, oficialii ucraineni și americani au negociat un nou plan în 19 puncte, mai puțin favorabil Moscovei.

Totuși, mai multe surse sugerează că ofertele americane de recunoaștere au rămas parte a strategiei.

Mesajul ucrainenilor: "Niciun om sănătos la cap nu ar semna azi un document prin care să renunțe la teritorii"

Kievul nu ar fi obligat să recunoască controlul Rusiei asupra teritoriilor pe care aceasta le-a anexat ilegal din 2014 încoace. Constituția Ucrainei împiedică orice președinte sau guvern să cedeze teritorii fără un referendum național.

Andrii Yermak, șeful administrației prezidențiale ucrainene, și Rustem Umerov, consilierul pentru securitate națională, urmau să zboare în Florida pentru a se întâlni cu oficiali americani la resortul Mar-a-Lago al lui Trump în acest weekend.

Într-un nou interviu pentru The Atlantic, Yermak, care a negociat cel mai recent plan de pace, a declarat: „Niciun om sănătos la cap nu ar semna azi un document prin care să renunțe la teritorii. Cât timp Zelenski este președinte, nimeni nu ar trebui să se aștepte să cedăm teritorii. El nu va semna cedarea unor teritorii. Constituția interzice acest lucru. Nimeni nu poate face asta, decât dacă vrea să meargă împotriva Constituției Ucrainei și a poporului ucrainean”.

Cea mai recentă propunere lasă spații necompletate pentru cele mai sensibile subiecte – inclusiv eventuale concesii teritoriale finale – care urmează să fie stabilite doar după discuții față în față între Zelenski și Trump. Președintele Ucrainei nu a anunțat încă momentul în care va călători fie la Washington, fie în Florida pentru a se întâlni cu omologul său american, mai notează sursa citată.