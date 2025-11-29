Spațiul aerian deasupra și din jurul Venezuelei va fi închis. Anunțul lui Donald Trump

Președintele Donald Trump a explicat decizia, printr-o postare pe rețeaua sa socială.

”Adresat tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și traficanților de persoane, vă rugăm să considerați SPAȚIUL AERIAN DE DEASUPRA ȘI DIN JURUL VENEZUELEI CA FIIND COMPLET ÎNCHIS. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Donald Trump, pe rețeaua Truth Social.

SUA ar urma să țintească traficanți de droguri venezueleni

Statele Unite ale Americii ar urma să înceapă în curând țintirea ”traficanţilor de droguri venezueleni”, în cadrul unor operaţiuni și terestre, nu doar pe mare, a transmis preşedintele american Donald Trump, în contextul unor disensniuni puternice între Washington şi Caracas, relatează AFP.

Începând din luna septembrie 2025, forţele americane au ţintit peste 20 de nave suspectate de trafic cu droguri la marea Caraibilor şi Oceanul Pacific, operaţiuni care s-au soldat cu 83 de morţi. ONU denunţă aceste operaţiuni americane ca fiind ”execuţii extrajudiciare”.

Acuzațiile aduse de Trump la adresa Venezuelei

Donald Trump acuză Venezuela, în principal, de faptul că este un artizan al traficului cu droguri ce inundă piaţa americană. Acuzaţia a fost dezminţită de către Caracas.

Preşedintele american şi-a crescut presiunile prin organizarea, la jumătatea lunii noiembrie, la Marea Caraibilor, a celui mai mare portavion din lume, USS Gerald Ford, şi a grupului aeronaval al acestuia.

Preşedintele american a apreciat că acest dispozitiv este un succes, mesaj afirmat într-o alocuţiune televizată adresată forţelor americane de Thanksgiving.

Operaţiunea care va începe ”foarte curând”

Traficul de droguri pe cale maritimă ”a fost oprit în proporţie de aproximativ 85%. Aţi remarcat, probabil, că oamenii nu vor să livreze droguri pe mare, iar noi vom începe să-i oprim şi pe uscat”, a anunţat Trump, evidențiind că această operaţiune va începe ”foarte curând”.

Venezuela spune că Donald Trump greşeşte ţinta şi că doar 5% dintre drogurile produse în Columbia, primul producător mondial, încearcă să tranziteze teritoriul Venezuelei.

Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro afirmă că, în realitate, este vorba despre o manevră militară ce vizează să-l îndepărteze de la putere, cu scopul de a acapara rezervele de petrol ale ţării sale. Venezuela este deja vizată de un embargo petrolier şi sanţciuni economice.

Donald Trump a anunţat că nu exclude o intervenţie militară şi a dat asigurări, la mijlocul lunii noiembrie, că va discuta ”la un moment dat” cu Maduro.

Armata Venezuelei este în alertă

Într-un mesaj televizat adresat armatei, Maduro a evidențiat, joi, ”17 săptămâni de războaie psihologice” şi a solicitat armatei să rămână ”imperturbabilă” şi ”în alertă” contra desfăşurării americane în Caraibe.

O activitate constantă a unor avioane de luptă americane a fost întegistrată, în proximitatea Venezuelei, la câteva zeci de kilometri de coastele țării lui Maduro, conform unor site-uri ce urmăresc aeronave.

Republica Dominicană, care se învecinează cu Venezuela, a autorizat săptămâna aceasta SUA să utilizeze instalaţii aeroportuare în cadrul desfăşurării sale, iar statul insular Trinidad şi Tobago, situat la aproape zece kilometri de Venezuela, a fost recent gazda unor exerciţii ale Puşcaşilor Marini americani.

